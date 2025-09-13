  • Megjelenítés
Heves árvizek söpörnek végig Malajziában
Globál

Heves árvizek söpörnek végig Malajziában

MTI
Több mint 480 embert evakuáltak szombaton Borneó Malajziához tartozó térségében áradások miatt.

Helyi hatóságok közlése szerint a sziget két, Malajzia fennhatósága alatt álló tartománya közül Sabah területéről 420, Sarawakról pedig 68 embert telepítettek ki a heves esőzések okozta árvizek miatt.

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök pénteken elővigyázatosságra intette az érintett területeken élőket, akiket egyúttal arra kért, működjenek együtt a hatóságokkal.

A délkelet-ázsiai ország meteorológiai intézete szerint további heves esőzésekre és erősen szeles időjárásra lehet számítani a követező napokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
oroszország-ukrajna-védelem-donyeck-orosz-ukrán háború-bekerítés-Pokrovszk-Toreck
Globál
Vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility