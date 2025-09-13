Keményen üzent az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolását, de egyelőre nem világos, hogy Oroszország szándékosan küldte-e a drónokat lengyel területre.

A NATO pénteken bejelentette, hogy megerősíti Európa keleti szárnyának védelmét, miután Lengyelország lelőtt olyan drónokat, amelyek megsértették a légteret. Ez volt az első ismert eset, amikor a nyugati szövetség egy tagja lövéseket adott le az orosz-ukrán háború során.

Elfogadhatatlan, sajnálatos és veszélyes fejleménynek tartjuk

- nyilatkozta Rubio újságíróknak, mielőtt Izraelbe és Nagy-Britanniába indult volna. "Kétségtelen, hogy a drónokat szándékosan indították. A kérdés az, hogy a drónokat kifejezetten Lengyelország ellen irányították-e."

Rubio hozzátette, hogy ha a drónokat Lengyelország ellen irányították, "ha a bizonyítékok erre utalnak, akkor ez nyilvánvalóan egy rendkívül eszkaláló lépés lesz". "Számos más lehetőség is van, de szeretnénk megismerni az összes tényt és konzultálni szövetségeseinkkel, mielőtt konkrét megállapításokat tennénk" - tette hozzá.

Pénteken Lengyelország elutasította Donald Trump amerikai elnök felvetését, miszerint a behatolások tévedésből történhettek. Ez ritka ellentmondás az amerikai elnöknek Washington egyik legközelebbi európai szövetségesétől. A lengyel külügyminiszter a Reutersnek elmondta, hogy Varsó reméli, Washington olyan lépéseket tesz, amelyek szolidaritást mutatnak Lengyelországgal.

Az ENSZ-ben pénteken az Egyesült Államok "riasztónak" nevezte a légtérsértéseket, és megfogadta, hogy "megvédi a NATO-terület minden centiméterét".

Oroszország közölte, hogy erői Ukrajnát támadták a drónincidens idején, és nem állt szándékukban lengyelországi célpontokat eltalálni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images