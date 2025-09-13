  • Megjelenítés
Már sok ember hagyta el Gázavárost
Globál

Már sok ember hagyta el Gázavárost

MTI
Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy a Gázai övezetben folytatott offenzívájának kiterjesztése óta több mint 250 ezer ember hagyta el Gázavárost.

A becslések szerint "több mint negyedmillió gázai lakos hagyta el a várost a saját biztonsága érdekében" - írta az X üzenetküldő platformon Aviháj Edri, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

Az ENSZ adatai szerint Gázavárosban és környékén a közelmúltig mintegy egymillió ember tartózkodott.

Az izraeli hadsereg kedden szólította fel a Gázavárosban élőket, hogy hagyják el a várost, mert annak területére is kiterjeszti katonai offenzíváját a Hamász palesztin terrorszervezettel való leszámolását folytatva.

Szombaton a levegőből ledobott röpcédulákkal szólították fel a Gáza nyugati részén élőket, hogy hagyják el a területet.

Az izraeli hadsereg "nagyon erőteljesen" lép fel a térségben, és elszántan törekszik "a Hamász megsemmisítésére és legyőzésére" - írta az IDF a palesztin lakosoknak szóló üzenetben, amelyben a távozás útvonalát is kijelölték.

A Hamász irányítása alatt álló polgári védelem közlése szerint a Gázai övezetben szombat reggel öten vesztették életüket az izraeli támadások következtében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
oroszország-ukrajna-védelem-donyeck-orosz-ukrán háború-bekerítés-Pokrovszk-Toreck
Globál
Trump fenyegetést küldött az orosz olaj miatt, újabb orosz drónok sértették meg a NATO-légteret - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility