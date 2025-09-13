  • Megjelenítés
Meglepő terv szivárgott ki az amerikai védelmi minisztériumból
Globál

Meglepő terv szivárgott ki az amerikai védelmi minisztériumból

Portfolio
A Trump-kormányzat tervei szerint 1000 louisianai Nemzeti Gárda tagot mozgósítanának rendvédelmi feladatokra a tagállam nagyvárosaiban, ami jelentősen kiterjesztené a hadsereg szerepét az amerikai állampolgárok rendészeti felügyeletében - írta meg a Washington Post.

A Pentagon dokumentumai szerint a védelmi minisztérium egy aláírás és keltezés nélküli tervezetet készített, amelyben Pete Hegseth védelmi miniszter a louisianai rendvédelmi erők katonai támogatásának "egyedi előnyeit" vázolja fel. A terv szerint a hadsereg kiegészíthetné a rendvédelmi szervek munkáját olyan városokban, mint New Orleans és Baton Rouge, amennyiben Jeff Landry republikánus kormányzó – aki korábban támogatását fejezte ki az ötlet iránt – hivatalosan kéri a szövetségi kormány segítségét.

Donald Trump pénteken a Fox News-on utalt a tervezett bevetésre, ahol egy hasonló, Memphisbe irányuló Nemzeti Gárda-mozgósítást is bejelentett. Az elnök mindkét, demokrata vezetésű városról azt állította, hogy "nagyon rossz állapotban" vannak, és New Orleans esetében kijelentette:

másfél hét alatt rendbe tudom hozni.

A Pentagon terve szerint a louisianai mozgósítás 2026. szeptember 30-ig tartana. A dokumentumok alapján a Nemzeti Gárda tagjai magas bűnözési rátával rendelkező környékeken "kiegészítenék" a rendvédelmi jelenlétet, segítenének a kábítószer-ellenes műveletekben, valamint logisztikai és kommunikációs támogatást nyújtanának a helyi hatóságoknak.

A művelet a Title 32 jogszabály alapján valósulna meg, amely lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Gárda tagjai a tagállami kormányzó irányítása alatt maradjanak, miközben működésüket szövetségi forrásokból finanszírozzák. Ez a státusz lehetővé teszi, hogy a gárdisták rendvédelmi feladatokat lássanak el anélkül, hogy megsértenék a Posse Comitatus törvényt, amely általában tiltja a szövetségi irányítás alatt álló csapatok belföldi rendőri tevékenységét.

Szakértők szerint a louisianai terv rendkívül szokatlan, különösen mivel a dokumentumok elismerik, hogy a Pentagon még nem kapott hivatalos segítségkérést Landry kormányzó hivatalától. Randy Manner nyugalmazott kétcsillagos tábornok szerint

ez az adminisztráció olyan feladatokat kényszerít a kormányzókra, amelyeket nem kértek, még egy republikánus állam kormányzójára is.

A hivatalos bűnügyi statisztikák szerint New Orleans jelentős bűnözéscsökkenést tapasztalt az idén, a gyilkossági ráta az 1970-es évek óta nem látott alacsony szintre esett vissza a pandémia alatti emelkedés után. A szeptember 6-i adatok szerint az általános bűnözés 19 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ha a Pentagon louisianai terve teljes mértékben megvalósul, az a tagállam Nemzeti Gárdájának 11 százalékát kötné le a hurrikánszezon idején, amikor ezekre az erőkre vészhelyzeti reagáláshoz lehet szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

