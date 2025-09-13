Mi jön a példátlan ukrán támadás után? - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

7765-en léptek be Magyarországra pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 7765-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.
A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
