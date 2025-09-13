  • Megjelenítés
Robbantottak Madridban
Globál

Robbantottak Madridban

Portfolio
Madrid egyik kávézójában történt robbanás során 21 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan.

Szombaton robbanás történt a spanyol főváros, Madrid egyik kávézójában, amely során 21 ember sérült meg, köztük három súlyosan - közölték a helyi mentőszolgálatok.

A detonáció helyi idő szerint délután 3 órakor (közép-európai idő szerint 15:00 órakor) következett be Madrid dél-központi részén található Vallecas kerületben.

A robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna áram
Globál
Újabb rakétákat lőttek ki a húszik Izraelre
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility