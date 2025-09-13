Robbantottak Madridban

Madrid egyik kávézójában történt robbanás során 21 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan.

Szombaton robbanás történt a spanyol főváros, Madrid egyik kávézójában, amely során 21 ember sérült meg, köztük három súlyosan - közölték a helyi mentőszolgálatok.

A detonáció helyi idő szerint délután 3 órakor (közép-európai idő szerint 15:00 órakor) következett be Madrid dél-központi részén található Vallecas kerületben.

A robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images