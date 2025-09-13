Trump fenyegetést küldött az orosz olaj miatt, újabb orosz drónok sértették meg a NATO-légteret - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az orosz védelmi minisztérium szombati közlése szerint az orosz csapatok átvették az irányítást a délkeleti Dnyipropetrovszk régióban található Novomykolaivka falu felett - írja a Reuters meg nem erősített információk alapján.

Az orosz hírügynökségek által idézett védelmi minisztériumi jelentés szerint az orosz erők csapást mértek az ukrán nagy hatótávolságú drónok infrastruktúrájára, valamint az elmúlt nap során 340 ukrán drónt lőttek le.