Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van. A piac egyik része lassuló növekedést áraz, a másik pedig az infláció miatt aggódik. Mutatjuk, milyen lehet az adat, és elgondolkodunk a várható hatásokról is.

Holnap teszi közzé az amerikai statisztikai hivatal a szeptemberi inflációs adatot. A tét óriási. Az amerikai jegybank a munkaerőpiac miatt aggódik, és már kamatot csökkentene, eközben viszont az infláció sem halad megnyugtató pályán.

Jerome Powell, a Fed elnöke is elmondta, hogy ezen a ponton már nincs kockázatmentes megoldás. Ha késve lazítanak, a munkaerőpiac szenvedheti meg; ha túl korán vagy túl sokat, akkor az infláció lángolhat fel.

Ez nemcsak elméleti vita most, hanem a piacok számára a legfontosabb kérdés.