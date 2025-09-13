Trump szerint "sokkoló" az orosz olaj vásárlása, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Megjött Trump felszólítása: ennyi volt az orosz olajnak!
Donald Trump felszólította a NATO-tagállamokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával és vessenek ki jelentős szankciókat Oroszországra az ukrajnai háború befejezése érdekében.
Elfoglalhattak egy falut az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium szombati közlése szerint az orosz csapatok átvették az irányítást a délkeleti Dnyipropetrovszk régióban található Novomykolaivka falu felett - írja a Reuters meg nem erősített információk alapján.
Az orosz hírügynökségek által idézett védelmi minisztériumi jelentés szerint az orosz erők csapást mértek az ukrán nagy hatótávolságú drónok infrastruktúrájára, valamint az elmúlt nap során 340 ukrán drónt lőttek le.
48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot
Magyarország is csatlakozott ahhoz a 48 országot tömörítő ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén ismertették - írja a Telex.
Három európai nagyhatalom sürgős lépésre szánta el magát: vadászgépeket küldenek a NATO keleti határához
Több NATO-tagország katonai erőket és vadászgépeket telepít a szövetség keleti szárnyára, miután szerdán több mint egy tucat drón hatolt be a lengyel légtérbe - jelentette a BBC.
7765-en léptek be Magyarországra pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 7765-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.
A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A lengyelországi dróntámadás után minden megváltozhat a polgári repülésben
A Lengyelországba behatoló orosz drónok újra felvetették a polgári légi közlekedés sebezhetőségével kapcsolatos biztonsági aggályokat Európában, miközben a légitársaságok egyre több kihívással szembesülnek a globális konfliktusok miatt - tudósított a Reuters.
Újabb európai országra vetette ki a hálóját Vlagyimir Putyin – Itt dőlhet el a Nyugat és Moszkva nagy összecsapása?
Szeptember 28-án parlamenti választásokat tartanak a kis posztszovjet országban, Moldovában, ahol a Nyugat-barát és az oroszbarát erők csapnak össze. A tét az, hogy tovább megy-e Moldova az európai integráció útján, vagy elindul ismét Moszkva irányába. Az Ukrajnával szomszédos országban tartandó választás ezért Európa egésze számára különleges jelentőséggel bír, amit jelez, hogy nemrég közösen tett ott látogatást Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Donald Tusk.
Fontos számokat közölt a horvát autópálya-üzemeltető
A dugók a szezon velejárói.
Nem vicc: Trump beteszi a "háború" szót több intézmény nevébe
Mindeközben a béketeremtőként lép fel.
Nem csak rekord, trendforduló: öt grafikon, ami sok mindent elmond az atom jövőjéről
Kiderült, mi a szűk keresztmetszet.
Megszólalt a MÁV a rendszerszintű problémákról szóló jelentéssel kapcsolatban
Vitatják és cáfolják annak tartalmát.
Izlandról érkezik a nagy zuhé - Megszólaltak a meteorológusok is
Vasárnap az esernyő fontos kiegészítő lesz.
Meglepő terv szivárgott ki az amerikai védelmi minisztériumból
Gárdistákat vezényelnének ki rendvédelmi feladatokra.
Postai káosz a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Nem kapják meg a leveleket Rovinjban.
Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért
Egyáltalán nem elégedettek Ursula von der Leyen terveivel.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.