Új elnököt választott Szlovéniában az ellenzéki kereszténydemokrata párt
MTI
Jernej Vrtovec volt infrastrukturális minisztert, jelenlegi parlamenti képviselőt választotta meg elnökéül a kereszténydemokrata ellenzéki Új Szlovénia (NSi) párt szombaton. Vrtovecet 294 küldött támogatta, míg riválisa, Anton Harej, az NSi regionális bizottságának vezetője 48 szavazatot kapott.

Vrtovec beszédében elmondta, hogy hosszú távú elképzeléseken alapuló új politikát szeretne folytatni, miközben az NSi-t továbbra is "szilárdan az értékközpontú alapjain tartja". Elsődleges prioritása a gazdaság lesz, amelyre vonatkozóan év végéig frissített programot fog bemutatni. A Robert Golob vezette kormány szerinte "rossz intézkedéseket" hoz, amelyeket a választások után meg kell szüntetni - mondta, utalva az adópolitikára, a zöld átállásra és az egészségügyre.

Vrtovec a negyedik elnöke a pártnak, annak 25 éves fennállása óta. Az elnöki tisztégben Matej Tonint váltja, aki hét éven át vezette a pártot.

Az NSi a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt (SDS) mellett a második legnagyobb ellenzéki párt és a harmadik legerősebb tömörülés a szlovén parlamentben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

