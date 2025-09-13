Újabb orosz drónok léptek NATO-területre, ezúttal Romániában

Románia vadászgépeket riasztott szombaton, miután egy drón megsértette az ország légterét egy ukrán infrastruktúra elleni orosz támadás során a határ közelében.

A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket.

A vadászgépek észlelték a drónt a nemzeti légtérben, és követték, amíg az eltűnt a radarról Chilia Veche falutól 20 kilométerre délnyugatra. A minisztérium hangsúlyozta, hogy

a drón nem repült lakott területek felett, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.

Az incidens három nappal azután történt, hogy Lengyelország lelőtt orosz drónokat a légterében NATO-szövetségesei repülőgépeinek támogatásával. A drónfenyegetés miatt Lengyelország is bevetett lengyel és szövetséges repülőgépeket, valamint lezárta a lublini repülőteret.

Románia, amely 650 kilométeres határszakaszon osztozik Ukrajnával, már többször tapasztalta, hogy orosz drónok roncsai hullottak területére az orosz-ukrán háború kezdete óta.

A román törvényhozók idén törvényt fogadtak el, amely lehetővé teszi a hadsereg számára, hogy lelőjék a román légteret illegálisan megsértő drónokat békeidőben, a fenyegetettségi szint és az emberi életre, valamint a vagyonra jelentett kockázat alapján, de a törvény végrehajtási szabályait még nem hagyták jóvá.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images