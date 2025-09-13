  • Megjelenítés
Újabb rakétákat lőttek ki a húszik Izraelre
Újabb rakétákat lőttek ki a húszik Izraelre

MTI
Jemeni húszi lázadók szombat reggel hiperszonikus ballisztikus rakétát indítottak Izrael felé, a lázadószervezet állítása szerint a támadás célba ért, az izraeli hadsereg viszont azt közölte, hogy a rakétát sikeresen elfogták, becsapódás nem történt, és nem voltak áldozatok.

A húszik szóvivője, Jahja Szárí az al-Maszíra televízióban közölte, hogy a rakétára több robbanófej volt felszerelve, és fontos létesítményeket vett célba Tel-Aviv déli részén, Jaffa negyed környékén. Állítása szerint a támadás célt ért, az ott élőknek óvóhelyekre kellett menekülniük.

Az izraeli hadsereg (IDF) ezzel szemben arról számolt be, hogy a jemeni területről indított rakétát a légvédelem megsemmisítette. A riasztások percekkel a kilövés után szólaltak meg, és Izrael központi részén, köztük a Tel-Aviv környéki agglomerációban milliók vonultak óvóhelyekre. Az izraeli mentőszolgálat szintén megerősítette, hogy becsapódás nem történt, és nem voltak áldozatok.

A húszik szóvivője jelezte, hogy a lázadószervezet továbbra is folytatja az Izrael elleni támadásokat a palesztinokkal való szolidaritás jegyében és az izraeli légicsapásokra adott válaszként.

A húszik irányítása alatt álló jemeni egészségügyi minisztérium szerint szerdán izraeli bombázások értek két szerkesztőséget, egy lakóházat és más civil létesítményeket Szanaában és Dzsauf tartományban. A hivatalos adatok szerint legalább 46 ember meghalt és 165 megsebesült, többségük civil.

