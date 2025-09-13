Újabb vörös vonalat lépett át Putyin – Mit reagálhat most a NATO?

Hát megtörtént. Újabb vörös vonalat lépett át az orosz agresszor, amiben reménykedtünk, hogy nem fogja megtenni. De be kell látnunk, hogy minden vörös vonalat át fog lépni, amiből az gondolja, hogy az számára hasznos lehet.

Persze Putyinnak sajátos felfogása van arról, hogy mi a haszon. Nem olyan, mint nekünk. Neki például érthető módon, haszon az, ha teszteli a NATO elszántságát és erejét. Mindkét esetben jól jár.

Ha azt tapasztalja, hogy a NATO hajlandó és képes ellenállni, akkor tudja, hogy vannak olyan határok, amelyeket nem célszerű átlépnie. De ez egyben azt is jelenti, hogy mindent, ami „ezen belül” van, megtehet.

Ha pedig gyengeséget lát, nem látja a NATO egységét, akkor legközelebb fokozza a teszt súlyát.

Klasszikus elhárító tiszti magatartás ez: olyan helyzetet kell teremteni, amiből az ellenfél nem jöhet ki jól. Jól mutatja az orosz vezetés és személy szerint az orosz elnök mentalitását. Ezt láthattunk a 2008-as Medvegyev-kezdeményezésnél éppúgy, mint a 2021 decemberi szerződés- és megállapodás-tervezet esetében. (Szerződésjavaslat az USA-val, megállapodásjavaslat a NATO-val.) Ahogy már többször leírtuk:

Putyin nagy valószínűséggel – mert nincsenek öngyilkos hajlamai – nem fogja frontálisan megtámadni a NATo-t, de most kis harapásokkal próbál kiharapni egy-egy részt a NATO testéből, hátha sikerül.

A lengyelországi provokáció előkészítheti a szeptember 12-én megkezdett ZAPAD orosz-belorusz hadgyakorlatot, amely pont egy ilyen nagyon kényes pontot tesztel, azaz, hogy képes legyen katonailag „felszabadítani” a Suwalki-folyosót, azaz demonstrálja, hogy képes rá, és NATO reakciójától függően hajlandó is lehet rá. A forgatókönyvek egyik fő motívuma az, hogy Oroszország és Belarusz közösen próbálják „elvágni” a Baltikumot a NATO fő területétől, vagyis katonai akciót szimulálnak a Suwalki-folyosó ellen. A gyakorlatban ez nem nyíltan, hivatalos közleményben jelenik meg, hanem „ellenséges állam támadásainak visszaverése” és „területek biztosítása” fedősztorijaként.

A Suwalki-folyósó, vagyis Lengyelország és Litvánia határa. Forrás: Jakub Łuczak / Wikimedia Commons

Ez talán a NATO reakciója és főként az amerikai reakció mellett a legfontosabb üzenete a Lengyelország elleni provokációnak, amire a NATO-nak reagálni kell. Gyorsan és határozottan. Ellenkező esetben a ZAPAD-hadgyakorlat valósággá válhat. Ukrajna esetében is azt láttuk, hogy hadgyakorlaton elpróbálta az intervenciót, és mivel nem kapott rá határozott választ, meg is valósította.

A NATO válasza adott körülmények között adekvátnak mondható. Igen gyorsan, gyakorlatilag azonnal és minden politikai huzavona nélkül bevetésre kerültek a szükséges erők. A lengyeleken kívül más NATO-országok is, holland, olasz és német erők is harcba szálltak a lengyel légtér védelmében. Csehország pedig három M-17-es helikoptert ajánlott fel személyzettel együtt, amelyeket be lehet vetni alacsonyan repülő drónok ellen. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindemellett igen nyugtalanító, hogy egyes drónok több órán keresztül, 100-200 kilométert is megtéve kószálhattak a lengyel légtérben, és még inkább az aggasztó, hogy lelőni csak kis hányadukat sikerült. Többségüknek minden bizonnyal kifogyott az üzemanyaga (ezért láthatunk sértetlennek tűnőket a fényképeken).

Akár meglepőnek is nevezhetném, hogy a NATO milyen hamar képes volt érdemi reakcióra. Nem volt szükség magas rangú politikai találkozókra, egy nap alatt érdemi döntést hoztak a Keleti Őrszem művelet megkezdéséről, amely nagymértékben megerősíti a NATO keleti határainak légvédelmet. Példaszerű lépés, csak így tovább. Azaz ugyanilyen gyorsan kell meghozni és megvalósítani a többi szükséges lépés megtételéhez vezető döntéseket, amelyeket e cikkben kifejtettem. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. De nem szabad, hogy azzal véget is érjen.

Ugyancsak pozitív az amerikai NATO-nagykövet kifejezetten a Fehér Házra hivatkozva tett kijelentése, hogy Amerika nem enged át egyetlen négyzetcentimétert sem a NATO területéből. Sajnos, ezt az amerikai elnök, szokásához híven, elmismásolta, de örüljünk annak, ami van.

Az incidensnek több tanulsága is van:

Putyin mindenre képes, amiről azt gondolja, hogy nem ütközik komoly ellenállásba. Ezért szükséges világossá tenni, nemcsak politikai kijelentésekkel – azzal is –, de konkrét képességekkel, hogy ellenséges lépései komoly válaszreakciót váltanának ki.

Ezért szükséges világossá tenni, nemcsak politikai kijelentésekkel – azzal is –, de konkrét képességekkel, hogy ellenséges lépései komoly válaszreakciót váltanának ki. Nincs időnk. Nem lehet állandóan a következő csúcstalálkozóra várni, hogy nagy csinnadrattával lehessen bejelentéseket tenni a politikusok nagy örömére. Nem lehet olyan ultimátumokat adni, amelyeknek határideje lejárta után nem történik semmi, mindössze Oroszország látja, hogy elfogadhatatlanul súlyos következmények nélkül haladhat tovább.

Nem lehet állandóan a következő csúcstalálkozóra várni, hogy nagy csinnadrattával lehessen bejelentéseket tenni a politikusok nagy örömére. Olyan katonai lépésekre van szükség, amelyek világossá teszik a szándékot, és hozzárendelik a képességeket is egy komolyabb orosz provokáció elhárítására, illetve elrettentésére. A NATO legsebezhetőbb pontja a Baltikum. Tudomásul kell venni, hogy azt, megfelelő NATO-képességek híján, olyan gyorsan el tudja foglalni Oroszország, hogy ilyen esetben már csak a veszett fejsze nyelét lehetne menteni: az oroszok által – nagy veszteségek árán (de azt látjuk, ez Putyint nem zavarja) – elfoglalt Baltikumot csak nagyon nehezen tudnánk visszafoglalni. Biztos kirobbanna egy politikai vita is – feláldozzuk-e Bostont/Kölnt Vilniusért – és egy érthető, de elfogadhatatlan katonai vita is: megéri-e annyi erőt „pazarolni” a Baltikum elfoglalására, annyi veszteséget szenvedni, amennyire ezen cél eléréséhez szükség lenne. Vagy fogadjuk el az érvelést, hogy először jól meg kell verni az oroszokat, a végén úgyis a mienk lesz ismét a Baltikum. A fenti érvelések elfogadhatatlansága mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az első cél elérése után Oroszország nagylelkű kompromisszumot ajánlhat fel: kivonulnak a megszállt területekről, „csak „kiterjesztenék” a königsbergi enklávét úgy, hogy folyamatos szárazföldi orosz terület jöjjön létre. Emlékezzünk a danzigi korridorra!

hogy ilyen esetben már csak a veszett fejsze nyelét lehetne menteni: az oroszok által – nagy veszteségek árán (de azt látjuk, ez Putyint nem zavarja) – elfoglalt Baltikumot csak nagyon nehezen tudnánk visszafoglalni. Biztos kirobbanna egy politikai vita is – feláldozzuk-e Bostont/Kölnt Vilniusért – és egy érthető, de elfogadhatatlan katonai vita is: megéri-e annyi erőt „pazarolni” a Baltikum elfoglalására, annyi veszteséget szenvedni, amennyire ezen cél eléréséhez szükség lenne. Vagy fogadjuk el az érvelést, hogy először jól meg kell verni az oroszokat, a végén úgyis a mienk lesz ismét a Baltikum. A fenti érvelések elfogadhatatlansága mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az első cél elérése után Oroszország nagylelkű kompromisszumot ajánlhat fel: kivonulnak a megszállt területekről, „csak „kiterjesztenék” a königsbergi enklávét úgy, hogy folyamatos szárazföldi orosz terület jöjjön létre. Emlékezzünk a danzigi korridorra! Tanulság: a Baltikumot csak ott állomásozó erőkkel lehet megvédeni, illetve az orosz támadást elrettenteni, mivel azok – és erre a lengyelországi NATO-reakció jó példát mutatott – kiváltják a többi NATO-ország (légierő, haditengerészet, drónok stb.) reakcióját is. Ezért sürgősen meg kellene fontolni a tervezett német páncélgránátos dandár mellé komoly NATO-erők telepítését, illetve a katonai vezetőket kiterjedtebb döntési hatáskörrel kellene felruházni, hogy egy nagyobb orosz hadművelet esetében ne kelljen Brüsszelre várni a szükséges ellenlépések megtételével (ahogy ez kicsiben történt Lengyelországban).

mivel azok – és erre a lengyelországi NATO-reakció jó példát mutatott – kiváltják a többi NATO-ország (légierő, haditengerészet, drónok stb.) reakcióját is. Ezért sürgősen meg kellene fontolni a tervezett német páncélgránátos dandár mellé komoly NATO-erők telepítését, illetve a katonai vezetőket kiterjedtebb döntési hatáskörrel kellene felruházni, hogy egy nagyobb orosz hadművelet esetében ne kelljen Brüsszelre várni a szükséges ellenlépések megtételével (ahogy ez kicsiben történt Lengyelországban). Radikálisan át kell gondolni a NATO keleti határainak védelmét: egy összefüggő „falat” kell létrehozni a Baltikumtól Bulgáriáig.

Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy közben nagymértékben erősíteni kell Ukrajna légvédelmét is . Beleértve akár azt is, hogy az ukrán légtérben egy NATO-ország hadereje hajt végre légvédelmi műveletet. Ehhez nem szükségesek ukrán légtérben vagy ukrán területen telepített légvédelmi erők, a megfelelően kialakított – fent említett – NATO-országok Oroszországgal közös határain telepített megfelelő légvédelmi eszközök is képesek lehetnek ennek a feladatnak az ellátására – például Kijev védelmére, ami lehetővé tenné, hogy az ukrán légvédelem azokra a területekre koncentráljon, amelyek ettől a területtől keletre esnek.

. Beleértve akár azt is, hogy az ukrán légtérben egy NATO-ország hadereje hajt végre légvédelmi műveletet. Ehhez nem szükségesek ukrán légtérben vagy ukrán területen telepített légvédelmi erők, a megfelelően kialakított – fent említett – NATO-országok Oroszországgal közös határain telepített megfelelő légvédelmi eszközök is képesek lehetnek ennek a feladatnak az ellátására – például Kijev védelmére, ami lehetővé tenné, hogy az ukrán légvédelem azokra a területekre koncentráljon, amelyek ettől a területtől keletre esnek. Azt jelentené ez, hogy a NATO, vagy egyes NATO-országok háborúba lépnek Oroszország ellen? A NATO esetében biztos nem, hiszen nem is NATO-keretekben történne az egész. Az egyes országok esetében lenne ilyen íze a dolognak, de végső soron nem jelentene ilyet – szürke zóna.

És főleg: milyen orosz reakcióra számíthatunk, itt a harmadik világháború? Biztosan nem. Ez éppen, hogy része lehetne annak, hogy Oroszországot rákényszerítsük, elgondolkodjon egy tűzszüneten, a béketárgyalások csak Putyin újabb csapdáját jelentik . Természetesen csak akkor, ha ehhez párosulnának más lépések is: fokozott fegyverszállítások Ukrajnának, újabb (főleg amerikai) szankciók stb.

Ez éppen, hogy része lehetne annak, hogy Oroszországot rákényszerítsük, elgondolkodjon egy tűzszüneten, . Természetesen csak akkor, ha ehhez párosulnának más lépések is: fokozott fegyverszállítások Ukrajnának, újabb (főleg amerikai) szankciók stb. Jó lenne, ha Donald Trump felismerné, hogy politikájával sokkal inkább segíti Putyint – akarva akaratlanul –, és nem saját kinyilvánított céljához (és az USA érdekeihez) járul hozzá, azaz nem segíti elő, hanem inkább gátolja a békét Ukrajnában

Ahogy egy korábbi magyar külügyminiszter mondta: a helyzet rossz, de nem kilátástalan. De fogy az idő. Minden elpazarolt hét, hónap csak rontja a helyzetet Ukrajnában, és csak növeli további orosz provokációk esélyét. Nem is beszélve a több tízezer emberéletről, amelyet hetente ez a háború követel.

