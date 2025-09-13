  • Megjelenítés
Ukrán védelmi miniszter: további területeket veszíthet az ország, ha nem érkezik 120 milliárd dollár
Globál

Ukrán védelmi miniszter: további területeket veszíthet az ország, ha nem érkezik 120 milliárd dollár

Portfolio
Ukrajna jövőre legalább 120 milliárd dollárt igényel az orosz invázió elleni védekezéshez, és hasonló összegre lenne szüksége hadserege fenntartásához még a háború esetleges befejezése után is - közölte az Euractiv.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter egy kijevi konferencián kijelentette, hogy Ukrajna további területeket veszíthet el Oroszországgal szemben, ha továbbra is alulmarad a harctéri kiadások terén.

Ha a háború folytatódik, minimálisan 120 milliárd dollárra lesz szükségünk a következő évre

- mondta Smihal. Hozzátette, hogy még a háború befejezése esetén is hasonló összegre lenne szükség a hadsereg megfelelő állapotban tartásához, "egy esetleges újabb orosz agresszió esetére".

A miniszter javasolta a Nyugaton befagyasztott orosz vagyonok elkobzását a védelmi kiadások finanszírozására, megjegyezve, hogy az ukránok már így is jelentős adóterheket viselnek a három és fél éve tartó háború miatt.

Oroszország álláspontja szerint vagyonának bármilyen lefoglalása lopásnak minősül és következményekkel jár. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán javaslatot tett a befagyasztott orosz eszközök felhasználására egy "jóvátételi kölcsön" finanszírozására Ukrajna számára, de hangsúlyozta, hogy a 27 tagú blokk nem kobozná el magukat az eszközöket.

Ukrajna jelenleg gazdasági teljesítményének mintegy harmadát fordítja védelemre, és nyugati szövetségeseinek több tízmilliárd dolláros pénzügyi támogatására támaszkodik gazdaságának működtetéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
oroszország-ukrajna-védelem-donyeck-orosz-ukrán háború-bekerítés-Pokrovszk-Toreck
Globál
Trump fenyegetést küldött az orosz olaj miatt, újabb orosz drón sértette meg a NATO-légteret - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility