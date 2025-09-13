Ukrán védelmi miniszter: további területeket veszíthet az ország, ha nem érkezik 120 milliárd dollár

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter egy kijevi konferencián kijelentette, hogy Ukrajna további területeket veszíthet el Oroszországgal szemben, ha továbbra is alulmarad a harctéri kiadások terén.

Ha a háború folytatódik, minimálisan 120 milliárd dollárra lesz szükségünk a következő évre

- mondta Smihal. Hozzátette, hogy még a háború befejezése esetén is hasonló összegre lenne szükség a hadsereg megfelelő állapotban tartásához, "egy esetleges újabb orosz agresszió esetére".

A miniszter javasolta a Nyugaton befagyasztott orosz vagyonok elkobzását a védelmi kiadások finanszírozására, megjegyezve, hogy az ukránok már így is jelentős adóterheket viselnek a három és fél éve tartó háború miatt.

Oroszország álláspontja szerint vagyonának bármilyen lefoglalása lopásnak minősül és következményekkel jár. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán javaslatot tett a befagyasztott orosz eszközök felhasználására egy "jóvátételi kölcsön" finanszírozására Ukrajna számára, de hangsúlyozta, hogy a 27 tagú blokk nem kobozná el magukat az eszközöket.

Ukrajna jelenleg gazdasági teljesítményének mintegy harmadát fordítja védelemre, és nyugati szövetségeseinek több tízmilliárd dolláros pénzügyi támogatására támaszkodik gazdaságának működtetéséhez.

