Vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Lengyelországba a napokban több mint egy tucat orosz drón hatolt be, ami miatt a NATO-tagországok katonai erőket és vadászgépeket telepítenek a szövetség keleti szárnyára. Emellett az incidens a polgári légi közlekedés sebezhetőségére is rávilágított Európában. A támadást 48 ország, köztük Magyarország is elítélte egy közös ENSZ-nyilatkozatban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború szombati eseményeivel.
48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot

Magyarország is csatlakozott ahhoz a 48 országot tömörítő ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén ismertették - írja a Telex.

Három európai nagyhatalom sürgős lépésre szánta el magát: vadászgépeket küldenek a NATO keleti határához

Több NATO-tagország katonai erőket és vadászgépeket telepít a szövetség keleti szárnyára, miután szerdán több mint egy tucat drón hatolt be a lengyel légtérbe - jelentette a BBC.

7765-en léptek be Magyarországra pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 7765-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.

A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

A lengyelországi dróntámadás után minden megváltozhat a polgári repülésben

A Lengyelországba behatoló orosz drónok újra felvetették a polgári légi közlekedés sebezhetőségével kapcsolatos biztonsági aggályokat Európában, miközben a légitársaságok egyre több kihívással szembesülnek a globális konfliktusok miatt - tudósított a Reuters.

Újabb európai országra vetette ki a hálóját Vlagyimir Putyin – Itt dőlhet el a Nyugat és Moszkva nagy összecsapása?

Szeptember 28-án parlamenti választásokat tartanak a kis posztszovjet országban, Moldovában, ahol a Nyugat-barát és az oroszbarát erők csapnak össze. A tét az, hogy tovább megy-e Moldova az európai integráció útján, vagy elindul ismét Moszkva irányába. Az Ukrajnával szomszédos országban tartandó választás ezért Európa egésze számára különleges jelentőséggel bír, amit jelez, hogy nemrég közösen tett ott látogatást Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Donald Tusk.

