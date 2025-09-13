Zelenszkij is megszólalt a romániai drónincidens kapcsán

A román védelmi minisztérium közlése szerint két F–16-os vadászgépet riasztottak, amelyek a drónt a nemzeti légtérben követték, míg az eltűnt a radarról Chilia Veche térségétől mintegy 20 kilométerre. A hatóságok figyelmeztették Tulcea megye lakóit, hogy keressenek menedéket, ugyanakkor a minisztérium hangsúlyozta: a drón nem repült lakott terület felett, és nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.
Az incidens három nappal azután történt, hogy Lengyelország lelőtt több orosz drónt saját légterében NATO-szövetségesei repülőgépeinek támogatásával. A fenyegetés miatt a lengyelek katonai készültséget rendeltek el, valamint ideiglenesen lezárták a lublini repülőteret.
Zelenszkij szerint a szombati események egyértelműen mutatják, hogy Oroszország tudatosan terjeszti ki a háborút.
Az orosz katonák pontosan tudják, hová irányítják drónjaikat, és mennyi ideig lehetnek a levegőben. Ez nem lehet véletlen vagy alacsonyabb szintű parancsnokok önkényes döntése – ez a háború szisztematikus kiterjesztése
– fogalmazott az ukrán elnök.
Hozzátette: egész nap orosz drónok voltak jelen Ukrajna különböző régióiban, köztük az északi Volhínia térségében, ahová belarusz légtérből érkeztek. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a fenyegetéseket mindig komolyan kell venni, és a nemzetközi közösségnek megelőző lépéseket kell tennie.
„Szükség van újabb szankciókra Oroszországgal szemben, vámokra az orosz kereskedelem ellen, valamint közös védelmi rendszer létrehozására. Nem szabad megvárni, amíg tucatnyi drón és ballisztikus rakéta csap le, mielőtt döntés születik” – hangsúlyozta Zelenszkij.
Románia, amely 650 kilométer hosszan határos Ukrajnával, az orosz invázió kezdete óta többször is szembesült azzal, hogy orosz drónok roncsai hullottak területére. A bukaresti parlament idén olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi a román hadsereg számára a drónok lelövését békeidőben is, ám a végrehajtási szabályokat még nem hagyták jóvá.
Címlapkép forrása: EU
