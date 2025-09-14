Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról

Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren és a gyepen állt meg - közölte vasárnap lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.

Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából.

A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

