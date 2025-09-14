Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.
Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából.
A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.
A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása
A MÁV is készül.
XIV. Leó pápa keményen nekiment Elon Musknak
A milliárdosok ellen kelt ki.
Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban
Fontos bírósági döntés készülődik.
Az FBI lefoglalta Charlie Kirk gyilkosának több számítógépét is
A központba vitték elemzésre.
Időjárás: jön az újabb fordulat a héten!
31 fokig is felmelegedhet a hőmérséklet.
Brüsszel új terve: így kerülnék meg a magyar vétót
Ukrajna EU-csatlakozásánál.
Felejtsd el, hogy létezik olyan, hogy divat!
Már mikrotrend sincs, csak vibe.
Nagy a baj a franciáknál, az államkötvények már nem kockázatmentes eszközök
Alacsonyabb a nagyvállalatok kötvényhozama, mint a francia államé.
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod