  • Megjelenítés
Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról
Globál

Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról

MTI
Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren és a gyepen állt meg - közölte vasárnap lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.

Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából.

A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mohamed bin Abdul Rahmán asz-Száni sejk Katar miniszterelnöke és külügyminisztere Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Globál
Megszólalt a kulcsfontosságú hatalom a béketárgyalások jövőjéről – Komoly fenyegetést kapott Izrael
Pénzcentrum
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility