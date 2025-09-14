Az FBI lefoglalta Charlie Kirk gyilkosának több számítógépét is

Az elnök a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni merénylet nyomán adott rövid nyilatkozatban ugyanakkor úgy vélte, hogy akikkel szembenáll az "őrültek egy radikális baloldali csoportja, amely soha nem játszott tisztességesen".
A Kirk-gyilkosság nyomozásáról a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivője vasárnap közölte, hogy a feltételezett elkövető elleni vádemelés érdekében tovább vizsgálják azt a rekord számú lakossági bejelentést, amelyet a merényletet követően beérkezett, amelyek mindegyikét ellenőrzik.
A feltételezett elkövetővel, a 22 éves Tyler Robinson magánéleti hátterével kapcsolatban az FBI megerősítette, hogy a férfi Utah állam déli részén, Saint George városában élettársával élt egy lakásban, és partnere egy transznemű nő.
A hatóság beszámolója szerint az élettárs teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal, és állítása szerint nem tudott arról, hogy partnere merényletre készül. A lakásuk ugyanabban a lakónegyedben található, ahol Tyler Robinson szülei is élnek.
Az FBI korábbi tájékoztatása alapján a feltételezett merénylő elfogásában a családnak is szerepe volt, miután Tyler Robinson apja felismerte fiát a hatóságok által nyilvánosságra hozott képeken, majd a családdal való egyeztetést követően jelentkezett a rendőrségen.
A nyomozás érdekében a szövetségi ügynökök
házkutatást tartottak Tyler Robinson lakásában, többi között számítógépeket is lefoglaltak, amelyeket az FBI Quanticóban működő központjába vitték elemzésre.
A vizsgálat megállapítása szerint Tyler Robinson volt az, aki egy tolózáras puskából leadta a halálos lövést egy egyetemi épület tetejéről szerdán helyi idő szerint nem sokkal déli 12 óra után Charlie Kirkre, aki a Utah Valley Egyetem diákjainak, több ezer fiatalnak vitafórumot tartott, az intézmény központi terén.
Címlapkép: Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI rendőri egységének tagjai a 22 éves amerikai Tyler Robinson, a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista elleni merénylet feltétezett elkövetőjének otthona előtt a Utah állambeli Washingtonban 2025. szeptember 12-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtték agyon egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen. Forrása: MTI Fotó/AP/David Becker
