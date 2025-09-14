  • Megjelenítés
Az orosz flotta egyik fontos központjára mért csapást Ukrajna
Az orosz flotta egyik fontos központjára mért csapást Ukrajna

Az ukrán haditengerészet támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri flotta kommunikációs központja ellen a megszállt Szevasztopolban a héten - írta meg a Kyiv Independent.

Az ukrán haditengerészet szeptember 14-i közleménye szerint

a támadás célpontja a 184. Kutató és Tesztlétesítmény területén található kommunikációs központ volt,

amely az orosz Fekete-tengeri Flotta egységeinek műveleteit koordinálja.

A jelentés szerint a támadás szeptember 11-én éjszaka történt. A haditengerészet fényképeket is közzétett, amelyek állítólag a támadás következményeit mutatják.

Szevasztopol már a Krím 2014-es megszállása előtt is az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisául szolgált. Az ismétlődő ukrán támadások - tengeri drónokkal, rakétákkal és nagy hatótávolságú drónokkal - arra kényszerítették a Kremlt, hogy csökkentse haditengerészeti jelenlétét a félszigeten.

Az orosz jelenlét csökkenése Szevasztopolban egybeesik azzal, hogy Ukrajna fokozza a dróntámadásokat a Fekete-tengeri flotta más bázisai ellen is. Július 6-án drónok csaptak le a flotta novorosszijszki létesítményeire a Krasznodari területen, amely a Kercsi-szoroson túl, a Krímtől keletre fekvő kulcsfontosságú kikötő.

