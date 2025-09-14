Brüsszel új terve: így kerülnék meg a magyar vétót

Taras Kachka ukrán európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szeptember 13-án bejelentette, hogy
az EU olyan egyedi megoldást dolgozott ki, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova számára a csatlakozási folyamat folytatását,
miközben Magyarország továbbra is blokkolja a hivatalos tárgyalások megkezdését.
"A hagyományos uniós politika szerint meg kell győzni a vétózó tagállamot, és amíg ez nem sikerül, a folyamat blokkolva van. Ez két hétig vagy akár tíz évig is tarthat" - magyarázta a Kyiv Independent tudósítása szerint Kachka a Jaltai Európai Stratégiai találkozón.
Ez a szabály vonatkozott korábban több nyugat-balkáni államra is, amelyek hasonló ellenállásba ütköztek csatlakozási folyamatuk során. Az ilyen vétó általában a technikai előkészítő folyamatokat is leállítja.
"Ukrajna esetében egyedi helyzet alakult ki: a tagállamok és az Európai Bizottság szerint nem szabad leállítani a folyamatot. A tagállamok meghatározhatják az úgynevezett 'benchmarkokat' (a klaszterek megnyitásának feltételeit) anélkül, hogy a magyarokra várnának" - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.
Kijev és Brüsszel továbbra is együttműködik a feltételrendszer meghatározásában, és folyamatban van az uniós jogszabályok és folyamatok adaptálására irányuló nemzeti program előkészítése. A munka jogilag azonban nem zárható le az összes tagállam egyhangú jóváhagyása nélkül.
Kachka szerint az EU olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek bizonyos döntések Magyarország jóváhagyása nélküli elfogadását tennék lehetővé. "Az EU-tagállamok túlnyomó többsége, szinte mindegyike és maga az Európai Unió is kész megnyitni a klasztereket, még akkor is, ha Magyarország nem csatlakozik ehhez az állásponthoz" - mondta.
Ez a megközelítés hasonlít Litvánia javaslatához, amely nemrégiben arra sürgette az EU-t, hogy kerülje meg Magyarország vétóját Ukrajna csatlakozási tárgyalásaiban. Litvánia augusztusban javasolta, hogy indítsák el a technikai szintű csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával Magyarország nélkül, feltéve, hogy a többi 26 tagállam egyetért.
Ukrajna 2022-ben, az orosz invázió után nem sokkal nyújtotta be uniós csatlakozási kérelmét, és néhány hónapon belül megkapta a tagjelölti státuszt. Magyarország határozottan ellenezte ezt, és nemzeti népszavazást is kezdeményezett az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter augusztus 30-án kijelentette, hogy Ukrajna uniós tagsága "tönkretenné a magyar gazdákat, Magyarország élelmezésbiztonságát, és lehetővé tenné az ukrán maffia bejutását Magyarországra".
Bár júniusban szinte minden EU-tagállam egyetértett abban, hogy Ukrajna készen áll az Alapvető kérdések klaszter megnyitására, a formális tárgyalások csak mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezésével kezdődhetnek meg. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője májusban jelezte, hogy a blokknak "van B és C terve is", ha Magyarország továbbra is vétózza Ukrajna csatlakozását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
