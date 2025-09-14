  • Megjelenítés
Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét
Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét

MTI
Portfolio
A járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a Románia légterébe szombaton behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt hozzá - közölte vasárnap a román védelmi minisztérium. A bukaresti külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország romániai nagykövetét.

A bukaresti védelmi minisztérium vasárnap adott részletes tájékoztatást a román légtérbe szombaton behatóló orosz drónról. Közleményében azt írta, hogy egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen használt Geran típusú drón hatolt be szombaton Románia légtérébe. Az orosz drónt 18.05 órakor érzékelték a román légteret Dobrudzsa északi részén megfigyelő F-16-os vadászgépek.

A szaktárca szerint a drón mintegy 50 percig volt érzékelhető a román légtérben, Chilia Veche és Izmail települések között, majd Pardina településnél elhagyta azt Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték - írták.

A tájékoztatás szerint a pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.

A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország "felelőtlen akcióit", melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott: az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.

Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében - hangsúlyozták. Hozzátették:

a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre.

A tájékoztatás szerint az ukrajnai háború kezdetétől - 2022 februárjától - Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok behatoltak a román légtérbe.

A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét az orosz drón román légtérbe való behatolása miatt

– közölte vasárnap a szaktárca. A közlemény szerint a román fél határozott tiltakozását fejezte ki az "elfogadhatatlan és felelőtlen" történés miatt, ami sérti Románia szuverenitását. Azt is tudatta, hogy a hasonló ismétlődő helyzetek a térség biztonságára törő veszélyek eszkalációjához és felerősödéséhez vezetnek.

A külügyi tárca azt kérte az orosz féltől, a jövőben hozzon meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy elkerülje Románia légterének megsértését – írták. Továbbá közölték, hogy Románia állandó kapcsolatban van szövetségeseivel és a többi uniós tagországgal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Pénzcentrum
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
