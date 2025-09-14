Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét

A bukaresti védelmi minisztérium vasárnap adott részletes tájékoztatást a román légtérbe szombaton behatóló orosz drónról. Közleményében azt írta, hogy egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen használt Geran típusú drón hatolt be szombaton Románia légtérébe. Az orosz drónt 18.05 órakor érzékelték a román légteret Dobrudzsa északi részén megfigyelő F-16-os vadászgépek.
A szaktárca szerint a drón mintegy 50 percig volt érzékelhető a román légtérben, Chilia Veche és Izmail települések között, majd Pardina településnél elhagyta azt Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték - írták.
A tájékoztatás szerint a pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.
A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret.
A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország "felelőtlen akcióit", melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott: az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.
Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében - hangsúlyozták. Hozzátették:
a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre.
A tájékoztatás szerint az ukrajnai háború kezdetétől - 2022 februárjától - Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok behatoltak a román légtérbe.
A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét az orosz drón román légtérbe való behatolása miatt
– közölte vasárnap a szaktárca. A közlemény szerint a román fél határozott tiltakozását fejezte ki az "elfogadhatatlan és felelőtlen" történés miatt, ami sérti Románia szuverenitását. Azt is tudatta, hogy a hasonló ismétlődő helyzetek a térség biztonságára törő veszélyek eszkalációjához és felerősödéséhez vezetnek.
A külügyi tárca azt kérte az orosz féltől, a jövőben hozzon meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy elkerülje Románia légterének megsértését – írták. Továbbá közölték, hogy Románia állandó kapcsolatban van szövetségeseivel és a többi uniós tagországgal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Teljesen más utat jár az USA és Európa az AI szabályozása terén – Lehet, ez nem is akkora probléma?
Az USA túl keveset és túl későn szabályoz, míg Európa túl sokat és túl hamar.
Megszólalt a kulcsfontosságú hatalom a béketárgyalások jövőjéről – Komoly fenyegetést kapott Izrael
Eljött a következmények ideje.
Annyira zuhogott az eső, hogy lecsúszott egy repülőgép a leszállópályáról
A krakkói repülőtéren.
Itt látszik, mennyire elromlottak a dolgok az USA-ban
Nem lesz könnyű ebből kijönni.
Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása
A MÁV is készül.
XIV. Leó pápa keményen nekiment Elon Musknak
A milliárdosok ellen kelt ki.
Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban
Fontos bírósági döntés készülődik.
Az FBI lefoglalta Charlie Kirk gyilkosának több számítógépét is
A központba vitték elemzésre.
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod