Elmondta Zelenszkij, mi a leghatásosabb szankció a Kreml ellen: a válasz sokakat meglephet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

A leghatékonyabb szankciók azok, amelyek a leggyorsabban hatnak: ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek

- firtatta az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások

jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is.

Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy

Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val,

miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét.

Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli

- mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna "jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat" fejlesztett ki.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóiroda.