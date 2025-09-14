Elmondta Zelenszkij, mi a leghatásosabb szankció a Kreml ellen: a válasz sokakat meglephet

A leghatékonyabb szankciók azok, amelyek a leggyorsabban hatnak: ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek
- firtatta az ukrán elnök az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.
Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások
jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is.
Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.
Zelenszkij közölte, hogy
Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val,
miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét.
Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli
- mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna "jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat" fejlesztett ki.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóiroda.
