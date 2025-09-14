  • Megjelenítés
Ismételt orosz drónbetörés a NATO területére: Brüsszel nem volt rest az asztalra csapni
Ismételt orosz drónbetörés a NATO területére: Brüsszel nem volt rest az asztalra csapni

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy orosz drón szombaton megsértette Románia légterét. A tisztségviselő Moszkvát "felelőtlen eszkalációval" vádolta.

Az orosz drón román légtérsértése ismét egy uniós tagállam szuverenitásának elfogadhatatlan megsértése

- írta Kallas vasárnap az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette: a folytatódó eszkaláció veszélyezteti a térség biztonságát.

Szolidaritásunkat fejezzük ki Romániával, és szoros kapcsolatban vagyok a bukaresti kormánnyal

- közölte.

A román védelmi minisztérium vasárnap közleményében megerősítette, hogy

egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen bevetett Geran típusú drón hatolt be Románia légterébe.

A drónt 18.05 órakor észlelték a Dobrudzsa északi részét felügyelő F-16-os vadászgépek.

A tárca szerint a drón mintegy 50 percig tartózkodott a román légtérben, majd Pardina térségénél távozott Ukrajna irányába.

Bár a pilótáknak volt engedélyük a drón lelövésére, a járulékos kockázatok miatt végül nem nyitottak tüzet.

A műveletben két, német Eurofighter Typhoon is részt vett, amelyek 21.30 óráig biztosították a román légteret.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország "felelőtlen akcióit", amelyek szerintük provokációt jelentenek, veszélyeztetik a román állampolgárok és a NATO biztonságát.

A bukaresti tárca adatai szerint az ukrajnai háború kezdete, 2022 februárja óta Oroszország 52 alkalommal hajtott végre dróntámadást a román határhoz közeli célpontok ellen. Ezek során 38 esetben hullottak dróndarabok román területre, tízszer pedig a drónok közvetlenül is megsértették Románia légterét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

