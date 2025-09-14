  • Megjelenítés
Kimondta a NATO egyik legerősebb állama:
Kimondta a NATO egyik legerősebb állama: "vészesen közeledik" az 5. cikkely aktiválása

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter pozitívan értékelte a NATO válaszát az orosz drónok általi szeptember 10-i légtérsértésre a Kyiv Independentnek adott interjújában. "Úgy vélem, megmutattuk Oroszországnak, hogy a NATO készen áll és egységes" - jelentette ki. A varsói külügyminiszter azt is elárulta, hogy milyen esetben folyamodnának a kollektív védelemről szóló 5. cikkely aktiválásához.

Úgy gondolom, Oroszország veszített ebben a konfrontációban

- nyilatkozta Sikorski a Kyiv Independentnek a kijevi Yalta European Strategy (YES) konferencián.

Varsó az incidens nyomán a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti konzultációt kért, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megbeszélést kezdeményezzenek, ha veszélyeztetve érzik a biztonságukat. A NATO továbbá válaszul bejelentette az "Eastern Sentry" elnevezésű elrettentő hadműveletet.

Sikorski szerint Oroszország azért részesült megtorlásban a NATO-tagállam elleni támadás miatt,

mert csak kisebb anyagi kár keletkezett és senki sem halt meg.

Arra a kérdésre, hogy "emberek halála" vagy a rzeszówi repülőtér megtámadása – amely kulcsfontosságú logisztikai központ Ukrajna nyugati támogatása szempontjából – elérné-e a 5. cikkely aktiválásához szükséges küszöböt, Sikorski egyetértett, és hozzátette:

Ez az, ami felé Oroszország vészesen közeledik.

Az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkelye kimondja, hogy egy bármely tagállam ellen irányuló fegyveres támadás az egész szövetség elleni támadásnak minősül.

Egyes médiumok azt találgatják, hogy néhány drón röppályája Rzeszów felé vezetett – ez az a fő repülőtér, amelyen keresztül a felszerelések eljutnak Ukrajnába

- mondta Sikorski.

A lengyel külügyminiszter egyetértett abban, hogy az orosz támadás a NATO általános védelmi képességeinek és a keleti szárny felé irányuló elkötelezettség tesztelése volt. Bár a lengyel választ sikeresnek értékelte,

elismerte, hogy országának jobban fel kell készülnie a hasonló támadásokra.

Az incidens árnyékában Ukrajna felajánlotta Lengyelországnak, hogy segít fejleszteni Varsó elektronikus hadviselési és elfogódrón-képességeit. A lengyel védelmi minisztérium szeptember 12-én közölte, ukrán és lengyel szakemberek gyakorolni fogják a drónok és drónelhárító rendszerek használatát lengyel területen.

Nos, ez a másik dolog, amit Putyin elért ezzel a támadással. A közvéleményünk most – helyesen – szorosabb együttműködést követel Ukrajnával, mivel önöknek van a legfrissebb, leginkább releváns tapasztalatuk és a legújabb fegyvereik az orosz drónok elfogására

- fejezte ki Sikorski az ukrán lapnak, hozzátéve azt is, hogy Putyin felgyorsíthatta a lengyel-ukrán együttműködést a fegyvergyártásban.

A külügyminiszter szerint a támadás után emellett ismét napirendre kerülhet, hogy az ukrán légtér egy részét a NATO légvédelmi rendszereivel zárják le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

