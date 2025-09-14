Lángok csaptak fel Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában

Tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre. A tüzet sikerült eloltani, személyi sérülés nem történt.

Alexander Drozdenko, a Leningrádi régió kormányzója vasárnap közölte, hogy sikeresen eloltották a tüzet az északnyugat-oroszországi Kirishi olajfinomítóban, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

A tüzet egy lelőtt drón lezuhanó törmelékei okozták.

Ukrainian attack drones hit the massive Russian Kirishi oil refinery outside of St. Petersburg overnight.Seen here, a pillar of flame rises from the refinery complex, one of Russia’s largest. pic.twitter.com/Z3xoeyOoQ2 https://t.co/Z3xoeyOoQ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2025

A Szurgutnyeftyegaz tulajdonában lévő Kirisi finomító Oroszország két legnagyobb olajfeldolgozó üzeme közé tartozik. A létesítmény évente mintegy 17,7 millió metrikus tonna (napi 355 000 hordó) orosz kőolajat dolgoz fel, ami az ország teljes finomítói kapacitásának 6,4%-át teszi ki.

Forrás: Reuters

