Lángok csaptak fel Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában
Globál

Lángok csaptak fel Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában

Portfolio
Tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre. A tüzet sikerült eloltani, személyi sérülés nem történt.

Alexander Drozdenko, a Leningrádi régió kormányzója vasárnap közölte, hogy sikeresen eloltották a tüzet az északnyugat-oroszországi Kirishi olajfinomítóban, amely az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

A tüzet egy lelőtt drón lezuhanó törmelékei okozták.

A Szurgutnyeftyegaz tulajdonában lévő Kirisi finomító Oroszország két legnagyobb olajfeldolgozó üzeme közé tartozik. A létesítmény évente mintegy 17,7 millió metrikus tonna (napi 355 000 hordó) orosz kőolajat dolgoz fel, ami az ország teljes finomítói kapacitásának 6,4%-át teszi ki.

Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Drónok csaptak le egy orosz olajvállalat telephelyére

