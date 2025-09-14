Megérkezett az új iPhone: egy téren már le is körözheti a korábbi csúcsmodelleket

  • Megjelenítés
A héten az Apple szokásos őszi bemutató rendezvényén lerántotta a leplet a régóta várt iPhone 17-es szériáról, valamint legnépszerűbb okoskiegészítői, az AirPods vezeték nélküli fülhallgató és az Apple Watch új modelljeiről. A kaliforniai telefongyártó bejelentéseit minden évben rendkívül nagy figyelem övezi, ez pedig nem volt másképp ezúttal sem. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mekkora érdeklődést generált az interneten az idei bemutató a korábbi évekhez képest.

Bemutatták az Apple új dobásait

Ahogy az minden évben megszokott, az Apple bemutatóját idén is hónapokkal megelőzték a pletykák, kiszivárgott információk az új széria modelljeiről, valamint a várható újdonságokról. Korábbi cikkünkben, az idén tavasszal napvilágot látott belsős információkra fókuszálva már írtunk arról, hogy a kaliforniai telefongyártó háza táján több szempontból is nőtt a bizonytalanság az elmúlt időben.

  • Sok más amerikai technológiai óriáshoz hasonlóan, a Donald Trump által kirobbantott vámháború vetett árnyékot a vállalatra, aminek következtében sokan kezdték el fejtegetni, vajon mekkora nehézségeket okozhatnak majd a jelentős kínai kitettséggel rendelkező cégnek a megemelkedett vámterhek.
  • Mindemellett, az Apple kapcsán gyakran felmerült már a vámháború berobbanása előtt is, hogy egyre inkább elmarad ázsiai versenytársaihoz képest az innováció terén.
  • A lemaradásra az egyik legjobb példa egyértelműen a tavaly nagy figyelem mellett bemutatott, Apple Intelligence-nek nevezett AI-rendszer, amelynek legfontosabb elemei végül a tervezetekhez képest később érkeztek csak meg a telefonokra, a legnagyobb frissítésnek beharangozott Siri ráncfelvarrás azóta sem érkezett meg.

A kedden tartott bemutatón – a korábbi sejtésekkel összhangban –

a legnagyobb fókuszt a rendkívül vékony, mindössze 5,6 milliméteres készülékházzal érkező iPhone Air kapta.

A gyártó új modelljét a szakemberek egyértelműen az egyik legnagyobb versenytárs, a Samsung hasonló, karcsú kialakítással rendelkező csúcskészülékére (Galaxy S25 Edge) való válaszként értelmezték.

A bemutatón persze az Apple több készülékkel is előállt, így debütált többek között az,

  • alapmodellnek tekinthető, erősebb processzort, jobb előlapi kamerát és magasabb képfrissítésű kijelzőt kapott iPhone 17,
  • az ezúttal is három hátlapi kamerával érkező, merőben új külső dizájnnal ellátott Pro széria következő modellje (iPhone 17 Pro),
  • valamint mind a Pro, mind a sima készülék nagyobb képátlóval rendelkező Max verziója.

A telefonokon túl a kaliforniai gyártó okoskiegészítőinek új darabjaival is előállt kedden,

  • az új AirPods Pro 3 vezeték nélküli fülhallgató,
  • valamint az Apple Watch okosóra 11-es szériája, a nagyobb tudással rendelkező Apple Watch Ultra 3, és az olcsóbb árfekvésű Watch SE 3 is debütált a bemutatón.
Az egész internet az új készülékekre figyelt

Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, mi látszódott a magyar Google-keresésekben az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályainak változásai után,valamint, legutóbbi cikkünkben annak mentünk utána, hogyan alakult a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései iránti érdeklődés az interneten.

Ha a Google Trends leginkább felkapott kereséseket mutató oldalát nézzük, Magyarországon a bemutatót követő napon (szerdán), a világbajnoki selejtező mérkőzést játszó magyar labdarúgó válogatott, valamint a mindig sokakat foglalkoztató időjárás mögött

az Apple újonnan bemutatott termékei generálták a legnagyobb érdeklődést.

iphone-17-felkapott keresések
Kép forrása: Google Trends

Az Apple, mára már hagyományosnak nevezhető őszi bemutatója már több mint egy évtizede nagy érdeklődésnek örvend az interneten. Ha 2004 óta nézzük az adatokat, minden év szeptemberésben megugrik az "iphone release" ("ipone bemutató") és az "apple event" ("apple esemény") keresőszó használata a Google-ben. Az eddigi adatok alapján 2011-ben, az iPhone 4S-nek a bemutatója idején volt a legkiugróbb az érdeklődés.

Legutóbb kilenc éve, 2016-ban volt akkora érdeklődés az új iphone-ok bemutatója iránt, mint idén.

apple-bemutató-iphone-keresések-2004-óta
Kép forrása: Google Trends

Az általános, "iphone" keresőszó iránti érdeklődést nézve, az elmúlt 3 hónapban csak nagyon enyhe emelkedés volt tapasztalható, az őszi bemutatóhoz közeledve, majd közvetlenül az esemény előtt ugrott meg jelentősen az internetes keresések száma a témában.

iphone-érdeklődés-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Persze általában az emberek, az éves bemutatók során már kifejezetten az új széria darabjaira keresnek rá, így hosszabb időtávon azt is vizsgáltuk, hogy a korábbi évek iPhone modelljeihez képest a 17-es széria milyen éreklődésnek örvendett a bemutató hetében. Az előző négy széria közül a Google Trends szerint a tavalyelőtti iPhone 15 iránt volt a legnagyobb az érdeklődés globálisan. Az idei modell, az iPhone 17-re irányuló kereséseket a rendszer egyelőre csak szaggatott vonallal jelzi (mivel még most is nagy az érdeklődés), de

a becslés szerint akár a korábbi évek modelljeit is meghaladhatja a keresési intenzitás.

korábbi-iphone-modellek-keresések
Kép forrása: Google Trends

Az is megfigyelhető a fenti ábrán, hogy egyes készülékek iránt nem csak a megjelenésük évében, hanem az azt követő modellek megjelenésekor is nagy az érdeklődés, ugyanis az új széria megjelenésével a korábbiak kedvezőbb áron válhatnak elérhetővé. Nem meglepő, hogy az elmúlt öt évben a fent vizsgált iPhone-modellek közül a legrégebben megjelent, 13-as széria váltotta ki arányaiban a legnagyobb érdeklődést világszerte.

korábbi-iphone-modellek-keresések-térképen
Kép forrása: Google Trends

Ha az idén megjelent készülékekre fókuszálunk, látható, hogy az alapmodell,

az iPhone 17, tartolt a Google-keresések tekintetében.

A második, Google-ben leginkább keresett készülék az iPhone 17 Pro, a harmadik pedig a 17 Pro Max volt. Hiába volt a bemutató esemény egyik nagy dobása a vékonyabb készülékházzal érkező iPhone Air (vélhetően az új megnevezés miatt) kevesebben kerestek rá a készülékre a többi újonnan bemutatott modellhez képest.

iphone-modellek-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Az Apple két népszerű okoskiegészítője, az Apple Watch és az AirPods iránti érdeklődés szintén szembetűnően megugrott a bemutató idején.

airpods-apple-watch-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

2004 óta nézve a kereséseket látható, hogy az Apple okoskiegészítői évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek a Google-ben, ahogy az is, hogy

a később (2016) bemutatott AirPods mára már arányaiban több keresést generál, mint a gyártó okosórája.

aipods-apple-watch-2004-óta
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: Shutterstock

