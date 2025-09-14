Megszólalt a kulcsfontosságú hatalom a béketárgyalások jövőjéről – Komoly fenyegetést kapott Izrael

Az izraeli "üzelmek" nem fogják eltántorítani Katart az Egyiptommal és Egyesült Államokkal közös, a Gázai övezeti háború lezárását célzó közvetítési erőfeszítésektől - jelentette ki Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök.

Száni, aki egyben a külügyminiszteri tisztséget is ellátja, arab és muszlim országok külügyi tárcavezetőinek vasárnapi tanácskozásán hangsúlyozta, elérkezett az idő, hogy következményei legyenek Izrael támadásainak a közel-keleti régióban.

Itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség felhagyjon a kettős mérce alkalmazásával és megbüntesse Izraelt mindazokért a bűnökért, amelyeket elkövetett

- húzta alá.

A katari kormányfő minderről az arab és muszlim országok vezetőinek tervezett hétfői találkozója előtt beszélt, amelyen mindenek előtt Izrael szeptember 9-i, dohai csapását készülnek megvitatni.

