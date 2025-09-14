  • Megjelenítés
Mi lesz Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozójából?
Mi lesz Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozójából?

Kína hivatalosan is meghívta Donald Trump amerikai elnököt Pekingbe egy csúcstalálkozóra Hszi Csin-ping elnökkel.

A Fehér Ház ugyanakkor a Financial Times cikke szerint még nem válaszolt, mivel az országok még mindig távol állnak egymástól kereskedelmi kérdésekben és a fentanil USA-ba áramlásával kapcsolatban.

Az amerikai-kínai tárgyalások elégtelen előrehaladása csökkentette a pekingi csúcstalálkozó esélyeit, és valószínűbbé tette, hogy

Trump és Hszi az októberi dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórumon tartanak majd egy alacsonyabb szintű találkozót

- jelentette az FT a helyzetet ismerő emberekre hivatkozva.

A Reuters nem tudta azonnal ellenőrizni a jelentést.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Suo Takekuma

