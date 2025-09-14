Összeomlhat a többpártrendszer Törökországban

A Köztársasági Néppárt (CHP) több száz tagját tartóztatták le korrupciós és terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt, köztük Erdogan elnök fő politikai riválisát, Ekrem Imamoglu isztambuli polgármestert is. A példátlan fellépés, amely meggyengítette a CHP vezetői rangsorát, tovább erősítette a kritikusok aggodalmait Törökország autokratikus irányba történő elmozdulásával kapcsolatban.

A centrista CHP, amely tagadja az ellene felhozott vádakat, fej-fej mellett áll Erdogan iszlám gyökerű, konzervatív AK pártjával (AKP) a közvélemény-kutatásokban. A párt harcias, rekedt hangú vezetője, Ozgur Ozel Ekrem Imamoglu őrizetbe vétele óta egyre nagyobb jelentőségre tett szert.

Ozel politikai jövője forog kockán a hétfői döntésben, amikor egy ankarai bíróság határoz arról, hogy érvényteleníti-e a CHP 2023-as kongresszusát állítólagos eljárási szabálytalanságok miatt. Ha így dönt – ahogy a legtöbb elemző várja –, Ozelt megfosztanák a CHP elnöki tisztségétől.

A bíróság ezután kinevezhet egy vagyonkezelőt a párt irányítására, vagy visszahelyezheti a korábbi elnököt, Kemal Kilicdaroglut, akit Erdogan legyőzött a 2023-as választásokon. A döntést el is halaszthatják.

Ha ilyen bírósági puccs történik a fő ellenzék ellen, az a többpártrendszer összeomlását jelentené Törökországban

- nyilatkozta Berk Esen, a Sabanci Egyetem politikai elemzője.

Egy ilyen döntés tovább gyengíthetné az ellenzéket és belső viszályokat okozhatna, növelve Erdogan esélyeit hatalma meghosszabbítására. A CHP, a modern Törökország alapítójának, Mustafa Kemal Atatürknek a pártja, alaptalannak és politikailag motiváltnak tartja az ellene felhozott vádakat.

Erdogan kormánya ezt visszautasítja, és azt állítja, hogy a bíróságnak időre van szüksége a CHP korrupciós ügyeinek kivizsgálásához. Az elnök a héten kijelentette, hogy a bírósági döntések figyelmen kívül hagyása "a jogállamiság nyílt megsértése. Az ilyen felelőtlenséget nem fogjuk tolerálni".

Az első CHP-letartóztatások tavaly októberben kezdődtek. Amikor Imamoglut márciusban őrizetbe vették, a líra és a török eszközök zuhantak. A piacok két héttel ezelőtt ismét estek, amikor egy bíróság elrendelte a párt isztambuli tartományi vezetőjének eltávolítását.

Ozel kijelentette, hogy a CHP nem adná át pozícióját egy bírósági döntés nyomán, és hogy ő maradna az ankarai székházban. Szükség esetén milliókat hívna az utcára tiltakozni. A CHP küldötteinek többsége már rendkívüli kongresszust hívott össze szeptember 21-re Ozel újraválasztására.

