Több százezres tömeg vonult az utcákon: összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel az európai fővárosban

Shabana Mahmood belügyminiszter elítélte az erőszakos cselekményeket, és ígéretet tett arra, hogy a bűncselekményekben résztvevők a "törvény teljes szigorával" fognak szembesülni.

A rendőrség legalább 25 embert vett őrizetbe különböző bűncselekmények miatt.

A "Unite the Kingdom" ("Egyesítsük a királyságot") elnevezésű tüntetésen résztvevők brit és Szent György zászlókat lengettek. Robinson a beszédében "a brit történelem legnagyobb szólásszabadság-tüntetésének" nevezte az eseményt. A rendőrség becslése szerint

110-150 ezer fő vett részt, ami jelentősen meghaladta a szervezők várakozásait.

Ezzel egy időben mintegy 5000 fős ellentüntetés is zajlott. A két csoport a Whitehall és a Trafalgar tér környékén összecsapott, a rendőrség próbálta elválasztani őket.

Matt Twist rendőrségi főbiztos-helyettes elmondta, hogy a rendőrök "jelentős agresszióval" szembesültek a tüntetők részéről. A sérült rendőrök között többeket kitört fogak, orrtörés, agyrázkódás, porckorongsérv vagy fejsérülés miatt szállítottak kórházba.

Robinson élőben közvetítette a tüntetést az X platformon, ahol a nézőszám elérte a 2,9 milliót. Meglepetésszerűen videókapcsolaton keresztül Elon Musk is felszólalt, aki a brit kormány leváltását és új választások kiírását sürgette.