Több tízezren vonultak a NATO-hatalom utcáira: politikai puccsot, koholt vádakat emlegetnek

Hétfőn várható döntés arról, hogy a bíróság érvényteleníti-e feltételezett eljárási szabálytalanságok miatt az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) 2023-as kongresszusát. Ha ez megtörténik, a párt jelenlegi vezetése jogilag vitathatóvá válik, és új vezetőválasztásra lehet szükség. A CHP a tavalyi önkormányzati választásokon jelentős előretörést ért el, és több nagyvárosban, köztük Isztambulban is győzelmet aratott.
Canım Ankara ️Başkent tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla Tandoğan meydanını dolduranlara, demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür ediyorum.Bu meydanlar doldukça, bu cesaret sürdükçe hiç kimse milleti yenemeyecek!Biz darbecilerin, kayyımcıların, vesayetçilerin karşısında,… pic.twitter.com/LAn3claJ2s https://t.co/LAn3claJ2s— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 14, 2025
A vasárnapi tüntetésen felszólaló Özgür Özel, a CHP vezetője azt hangoztatta, hogy a kormány azzal igyekszik megőrizni hatalmát, hogy aláássa a demokratikus normákat és elnyomja az ellenzéki hangokat. Özel egyben előrehozott választásokat sürgetett.
Ez egy politikai indíttatású ügy. A vádak koholtak. Társaink ártatlanok. Ami zajlik, az egy puccs, egy puccs a következő elnökkel és a következő kormányzattal szemben. Ellen fogunk állni, ellen fogunk állni, ellen fogunk állni
- mondta Özel a tömeghez szólva.
A török kormány ezzel szemben azt mondja, hogy a bíróságok függetlenül járnak el, és tagad bármiféle politikai indíttatást az eljárások kapcsán.
Törökországban az utóbbi egy év korrupciós vizsgálatai keretében több mint 500 embert vettek őrizetbe, köztük 17 polgármestert Isztambulban, illetve más, a CHP irányítása alatt álló városokban.
Jelenleg a CHP több száz tagja van börtönben bírósági tárgyalását várva korrupció, illetve terrorizmus vádjával, köztük Erdogan legnagyobb politikai riválisa, a márciusban őrizetbe vett és hivatalából eltávolított Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester.
Imamoglu őrizetbe vétele egy évtizede nem látott tömegtüntetéseket váltott ki.
Imamoglu börtönből küldött, és az ankarai megmozduláson felolvasott üzenetében azt írta, hogy a kormányzat igyekszik előre meghatározni a következő választás kimenetelét kiszorítva legitim riválisait. Egyben azzal vádolta a török kormányt, hogy aláássa a demokráciát politikai indíttatású perekkel és egyéb cselekedetekkel, amelyek a máskéntgondolkodók ellen irányulnak. A tömeg az üzenet felolvasását követően tapsolt és azt skandálta, hogy "Imamoglu elnök".
Címlapkép forrása: Serdar Ozsoy/Getty Images
