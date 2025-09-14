  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: első női kormányfő ígéri meg az újjáépítést a véres zavargások után
Történelmi pillanat: első női kormányfő ígéri meg az újjáépítést a véres zavargások után

MTI
Vasárnap letette a hivatali esküt az új nepáli miniszterelnök, nyugalomra és az ország újjáépítésében való együttműködésre szólítva fel a lakosságot.

"Össze kell fognunk, hogy újjáépítsük az országot" - hangsúlyozta Szusila Karki, az ország első női kormányfője, ígéretet téve arra, hogy visszavezeti a dél-ázsiai országot a rend és fejlődés útjára. A múlt heti erőszakos tiltakozásokban legalább 72 ember vesztette életét, és számos kormányzati épület, valamint politikusok otthona semmisült meg.

A tüntetések során meghalt áldozat családjai 1-1 millió rúpia (mintegy 2,3 millió forint) kártérítést kap, a sebesültek pedig állami ellátásban részesülnek - idézte a miniszterelnököt az állami televízió.

A "Gen Z tiltakozás" néven emlegetett tömeges demonstrációk szeptember 8-án robbantak ki, miután a kormány megpróbálta betiltani a közösségi médiát. A főként fiatalokból álló tömegek a korrupció és a szegénység elleni jelszavakkal vonultak utcára, hangot adva felháborodásuknak, hogy a politikusok gyermekei - a köznyelvben "nepo gyerekek" - fényűző életmódot folytatnak.

A megmozdulások hamar erőszakba torkolltak: tüntetők megrohamozták a parlament épületét, a rendőrség pedig éles lőszerrel válaszolt. Az összecsapások következtében lemondott és elhagyta hivatali rezidenciáját Khadga Praszad Oli miniszterelnök.

Egy nappal a rendőrségi sortűz után, szeptember 9-én a

tömeg felgyújtotta a kormányfői irodának otthont adó palotát, valamint az elnöki hivatal, a legfelsőbb bíróság, számos minisztérium és a rendőrkapitányság épületeit.

A tüntetők számos, a politikai elithez köthető üzletet és lakóházat is megtámadtak, közöttük egy szupermarket-lánc több üzletét is.

Aznap este a hadsereg átvette az ellenőrzést az utcákon, és megkezdődtek a tárgyalások a tüntetők, a hadsereg és az államfő között az átmeneti kormány létrehozásáról.

A 73 éves Karki szeptember 12-én kapta meg a miniszterelnöki kinevezést. Korábban, 2016-2017-ben az ország egyetlen női legfelsőbb bírósági elnökeként vált népszerűvé korrupcióellenes fellépésével.

Az új parlamenti választásokat március 5-re tűzték ki.

Címlapkép: Szusila Karki ideiglenes nepáli miniszterelnök meglátogatja a közösségi média betiltása elleni tüntetések sérültjeit egy katmandui kórházban 2025. szeptember 13-án. Karkit előző nap azt követően nevezték ki, hogy a nepáli fiatalok szervezte korrupcióellenes tiltakozások erőszakba torkolltak, és lemondásra kényszerítették K. P. Sarma Oli miniszterelnököt. A 73 éves Szusila Karki az első nő, aki kormányfői tisztséget tölt be a himalájai országban. Forrása: MTI/EPA/Narendra Sresztha

