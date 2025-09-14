Történelmi pillanat: első női kormányfő ígéri meg az újjáépítést a véres zavargások után

"Össze kell fognunk, hogy újjáépítsük az országot" - hangsúlyozta Szusila Karki, az ország első női kormányfője, ígéretet téve arra, hogy visszavezeti a dél-ázsiai országot a rend és fejlődés útjára. A múlt heti erőszakos tiltakozásokban legalább 72 ember vesztette életét, és számos kormányzati épület, valamint politikusok otthona semmisült meg.
A tüntetések során meghalt áldozat családjai 1-1 millió rúpia (mintegy 2,3 millió forint) kártérítést kap, a sebesültek pedig állami ellátásban részesülnek - idézte a miniszterelnököt az állami televízió.
A "Gen Z tiltakozás" néven emlegetett tömeges demonstrációk szeptember 8-án robbantak ki, miután a kormány megpróbálta betiltani a közösségi médiát. A főként fiatalokból álló tömegek a korrupció és a szegénység elleni jelszavakkal vonultak utcára, hangot adva felháborodásuknak, hogy a politikusok gyermekei - a köznyelvben "nepo gyerekek" - fényűző életmódot folytatnak.
A megmozdulások hamar erőszakba torkolltak: tüntetők megrohamozták a parlament épületét, a rendőrség pedig éles lőszerrel válaszolt. Az összecsapások következtében lemondott és elhagyta hivatali rezidenciáját Khadga Praszad Oli miniszterelnök.
Egy nappal a rendőrségi sortűz után, szeptember 9-én a
tömeg felgyújtotta a kormányfői irodának otthont adó palotát, valamint az elnöki hivatal, a legfelsőbb bíróság, számos minisztérium és a rendőrkapitányság épületeit.
A tüntetők számos, a politikai elithez köthető üzletet és lakóházat is megtámadtak, közöttük egy szupermarket-lánc több üzletét is.
Aznap este a hadsereg átvette az ellenőrzést az utcákon, és megkezdődtek a tárgyalások a tüntetők, a hadsereg és az államfő között az átmeneti kormány létrehozásáról.
A 73 éves Karki szeptember 12-én kapta meg a miniszterelnöki kinevezést. Korábban, 2016-2017-ben az ország egyetlen női legfelsőbb bírósági elnökeként vált népszerűvé korrupcióellenes fellépésével.
Az új parlamenti választásokat március 5-re tűzték ki.
Címlapkép: Szusila Karki ideiglenes nepáli miniszterelnök meglátogatja a közösségi média betiltása elleni tüntetések sérültjeit egy katmandui kórházban 2025. szeptember 13-án. Karkit előző nap azt követően nevezték ki, hogy a nepáli fiatalok szervezte korrupcióellenes tiltakozások erőszakba torkolltak, és lemondásra kényszerítették K. P. Sarma Oli miniszterelnököt. A 73 éves Szusila Karki az első nő, aki kormányfői tisztséget tölt be a himalájai országban. Forrása: MTI/EPA/Narendra Sresztha
Átrobog Magyarország felett a hidegfront: itt az előrejelzés
Ilyen időjárás vár ránk.
Az embert kiváltó AI-ügynökök tömeges megjelenésével járhat a mesterséges intelligencia harmadik korszaka?
Például a marketinget vagy a számlázást AI-ügynökökkel is el lehet majd végeztetni.
Rekordszámokat villantottak, akik a magyarok pénzét kezelik
Közel 100 milliárd forintot tehettek zsebre.
Az orosz flotta egyik fontos központjára mért csapást Ukrajna
A kommunikáció megbénítása volt a cél.
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kilőtte Putyin csodafegyverét Oroszország: levegőbe emelkedett a Cirkon
Ritkán használt eszközt vetettek be.
Megérkezett az új iPhone: egy téren már le is körözheti a korábbi csúcsmodelleket
Hatalmas az érdeklődés az Apple nagy dobása iránt.
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.