Trump fenyegetést küldött az orosz olaj miatt, újabb orosz drón sértette meg a NATO-légteret - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Zelenszkij is megszólalt a romániai drónincidens kapcsán
Románia szombaton harci repülőgépeket vetett be, miután egy orosz drón körülbelül 10 kilométer mélyen behatolt az ország légterébe és közel egy órán át ott tartózkodott – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.
Keményen üzent az amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolását, de egyelőre nem világos, hogy Oroszország szándékosan küldte-e a drónokat lengyel területre.
Ukrán védelmi miniszter: további területeket veszíthet az ország, ha nem érkezik 120 milliárd dollár
Ukrajna jövőre legalább 120 milliárd dollárt igényel az orosz invázió elleni védekezéshez, és hasonló összegre lenne szüksége hadserege fenntartásához még a háború esetleges befejezése után is - közölte az Euractiv.
Újabb orosz drón lépett NATO-területre, ezúttal Romániában
Románia vadászgépeket riasztott szombaton, miután egy drón megsértette az ország légterét egy ukrán infrastruktúra elleni orosz támadás során a határ közelében.
Drónok csaptak le egy orosz olajvállalat telephelyére
Dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat telephelyén az oroszországi Baskírföldön - közölte szombaton a régió kormányzója.
Újabb vörös vonalat lépett át Putyin – Mit reagálhat most a NATO?
Hát megtörtént. Újabb vörös vonalat lépett át az orosz agresszor, amiben reménykedtünk, hogy nem fogja megtenni. De be kell látnunk, hogy minden vörös vonalat át fog lépni, amiből az gondolja, hogy az számára hasznos lehet.
Megjött Trump felszólítása: ennyi volt az orosz olajnak!
Donald Trump felszólította a NATO-tagállamokat, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával és vessenek ki jelentős szankciókat Oroszországra az ukrajnai háború befejezése érdekében.
Elfoglalhattak egy falut az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium szombati közlése szerint az orosz csapatok átvették az irányítást a délkeleti Dnyipropetrovszk régióban található Novomykolaivka falu felett - írja a Reuters meg nem erősített információk alapján.
Az orosz hírügynökségek által idézett védelmi minisztériumi jelentés szerint az orosz erők csapást mértek az ukrán nagy hatótávolságú drónok infrastruktúrájára, valamint az elmúlt nap során 340 ukrán drónt lőttek le.
48 ország állt ki Lengyelország mellett: Magyarország is aláírta a nyilatkozatot
Magyarország is csatlakozott ahhoz a 48 országot tömörítő ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli Oroszország lengyel légtér elleni dróntámadását. A dokumentumot az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén ismertették - írja a Telex.
Három európai nagyhatalom sürgős lépésre szánta el magát: vadászgépeket küldenek a NATO keleti határához
Több NATO-tagország katonai erőket és vadászgépeket telepít a szövetség keleti szárnyára, miután szerdán több mint egy tucat drón hatolt be a lengyel légtérbe - jelentette a BBC.
7765-en léptek be Magyarországra pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 7765-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.
A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
A lengyelországi dróntámadás után minden megváltozhat a polgári repülésben
A Lengyelországba behatoló orosz drónok újra felvetették a polgári légi közlekedés sebezhetőségével kapcsolatos biztonsági aggályokat Európában, miközben a légitársaságok egyre több kihívással szembesülnek a globális konfliktusok miatt - tudósított a Reuters.
