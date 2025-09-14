Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint az akció célpontja a Metafrax nevű vállalat volt, amely a Permi határterületen található.

Az üzem Oroszország második legnagyobb szerves szintézist végző létesítménye, és a védelmi ipar egyik kulcsfontosságú beszállítója az ukrán jelentés szerint.

A létesítmény robbanóanyagok előállításához használt kémiai komponenseket állít elő,

köztük hexamint, metanolt, pentaeritrit-tetranitrátot (PETN) és karbamidot, sorolja a Pravda.

Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФВідео із соцмереж pic.twitter.com/AIDNKYaJVx https://t.co/AIDNKYaJVx — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) September 14, 2025

Az előzetes jelentések alapján az ukrán drónok a karbamid előállításához használt berendezéseket rongálták meg.

A hétvégén az ukrán haderő csapást mért egy orosz vasútvonalra Orjol és Kurszk között, valamint megtámadtak egy olajfinomítót is Kirisiben, a Leningrádi régióban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images