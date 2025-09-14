  • Megjelenítés
Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés
Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés

Az ukrán védelmi hírszerzés (DIU) drónjai támadást hajtottak végre egy, az ukrán határól mintegy 1600 kilométerre fekvő orosz vegyipari üzem ellen - írja az Ukrajinszka Pravda.

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint az akció célpontja a Metafrax nevű vállalat volt, amely a Permi határterületen található.

Az üzem Oroszország második legnagyobb szerves szintézist végző létesítménye, és a védelmi ipar egyik kulcsfontosságú beszállítója az ukrán jelentés szerint.

A létesítmény robbanóanyagok előállításához használt kémiai komponenseket állít elő,

köztük hexamint, metanolt, pentaeritrit-tetranitrátot (PETN) és karbamidot, sorolja a Pravda.

Az előzetes jelentések alapján az ukrán drónok a karbamid előállításához használt berendezéseket rongálták meg.

A hétvégén az ukrán haderő csapást mért egy orosz vasútvonalra Orjol és Kurszk között, valamint megtámadtak egy olajfinomítót is Kirisiben, a Leningrádi régióban.

