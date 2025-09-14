Videókon a Magyarországot elöntő felhőszakadás: volt, ahol villámárvíz miatt az utcán állt a víz

Vasárnap kora délután heves záporok és zivatarok alakultak ki az országot átszelő hidegfront mentén, amelyek helyenként 20-30 millimétert meghaladó csapadékot is hoztak.

Dunaújváros térségében a felhőszakadás villámárvizet okozott, az utcákon elképesztő mennyiségű víz gyűlt össze.

iFrame is not supported!

A város egyik forgalmas kereszteződésében az Időkép webkamera-felvételén is jól látható a vízzel elöntött úttest.

iFrame is not supported!

Az Időkép szerint az egyik legintenzívebb zivatargóc a Paks-Berettyóújfalu vonal mentén járt gyakori villámokkal és bőséges csapadékkal.

A vihar intenzítását jól érzékelteti az M44-es autóút Tisza-híd előtti szakaszán készült videó, ahol úgy ömlött a felhőszakadás, hogy szinte alig láttak valamit az autósok

- írja az Időkép, az egyik olvasó, Gurmai Éva felvételét kommentálva.

iFrame is not supported!

A zivatarrendszer már kifelé jár az országból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio