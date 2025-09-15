A hadviselés kulcsfontosságú területén tör előre Oroszország, és Ukrajna nem találja az ellenszert

A teljeskörű háború első hónapjaiban egyértelmű volt Ukrajna előnye a drónhadviselés területén, ezért Oroszország számára az egyik legfőbb prioritássá vált, hogy felzárkózzon ebben. Kezdetben főleg Iránból vásároltak Sahed típusú öngyilkos drónokat, aztán egyre inkább beindult a hazai dróngyártás (az orosz drónok részben a Sahedek mintájára készülnek Gerany néven).
Szinte minden éjjel megismétlődnek az orosz dróntámadások ukrán városok, katonai és energetikai létesítmények ellen, és van olyan éjszaka, amikor több mint 800 orosz drón támadja Ukrajnát.
A nagyszabású dróntámadások egyik célja, hogy félelmet gerjesszenek az ukrán lakosságban, és megtörjék ellenállását. Ez azonban egyelőre nem vezetett eredményre. (Ahogy a korábbi háborúk tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon nehéz térdre kényszeríteni az egyik háborús felet civilek elleni támadásokkal.)
Az első hónap, amikor Oroszország összesen több mint 1000 drónt indított Ukrajna ellen, tavaly szeptemberben volt. Azóta jelentősen növekszik az egy hónap alatt Ukrajna ellen indított drónok száma.
Ebben az évben az orosz haderő eddig 34 ezer drónt indított, ami majdnem kilencszerese annak, amennyit a tavalyi év hasonló időszakában.
Míg tavaly az ukrán légvédelem – saját bevallása szerint – ennek 93 százalékát tudta lelőni vagy elektronikus zavarással semlegesíteni, idén már csak 88 százalékban sikerült ez.
Elemzők szerint Oroszország jelenleg évi 30 ezer iráni típusú drónt tud legyártani, de 2026-ban akár a duplájára is emelkedhet ez a szám.
Az orosz drónok technikailag is fejlődtek: jobb az irányítórendszerük, jobban ellenállnak az elektronikus zavarásnak, és új típusú robbanófejeik vannak.
Az orosz taktika is megváltozott: a drónokat rajokban vagy hullámokban küldik, sok csalidrónt vetnek be, amelyek elterelik a figyelmet a valódi harci drónokról, és főleg folyók és erdők fölött reptetik őket, hogy elkerüljék az ukrán légvédelmi csapatok által őrzött nyílt területeket.
Az orosz drónok magasabban is repülnek, amire Ukrajna válasza az, hogy olcsó, radarral felszerelt elfogó drónokat vetnek be ellenük.
Oroszország a hadszíntéren is felzárkózott Ukrajnához a drónok tekintetében. Az orosz hadsereg széles körben használ már olyan drónokat a fronton, amelyek képesek ellenállni az elektronikus zavarásnak.
Moszkva új drónegységet is létrehozott Rubicon néven, és egy egész haderőnem létrehozását tervezi Drónerők néven.
