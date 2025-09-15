  • Megjelenítés
A Kirk-gyilkosság volt az utolsó csepp a pohárban? Kulcsfontosságú emberét rúghatja ki Donald Trump
A Kirk-gyilkosság volt az utolsó csepp a pohárban? Kulcsfontosságú emberét rúghatja ki Donald Trump

Andrew Bailey, Missouri állam korábbi főügyésze hétfőn teszi le hivatali esküjét az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatóhelyetteseként, a posztot – példátlan módon – a márciusban kinevezett Dan Bonginóval megosztva tölti majd be. A Fox News arról értesült, hogy az újabb helyettesi kinevezés rendkívül nehéz időszakban érkezik Kash Patel FBI-igazgató számára (címlapképünkön), akinek vezetői képességeit egyre-másra kérdőjelezik meg a Trump-adminisztráción belül.

A Fehér Ház nem igazán indokolta meg Bailey kinevezését, ami az FBI vezetését is megbolygatta - tudta meg a Fox két ügynökségi forrásból.

A Fehér Ház, Bondi és Blanche egyáltalán nem bíznak Kash-ben

- firtatta ezzel kapcsolatban egy másik forrás. "Pam különösen ki nem állhatja őt. Blanche sem" - tette hozzá a tisztviselő, utalva Pam Bondi igazságügyi miniszterre és helyettesére, Todd Blanche-ra. Bondi és Blanche tagadják ezt.

Egyes források szerint mégis formálódhatnak már a tervek Patel esetleges leváltására: ez esetben feltehetőleg "csak" áthelyeznék az adminisztráción belül, utódja pedig akár bailey lehetne.

A szövetségi törvények értelmében egyébként Bailey az FBI-nál töltött 90 nap után jogosulttá válna az igazgatói poszt betöltésére, ha az megüresedne, és a volt állami főügyész állítólag többet ambicionál, mint a helyettesi pozíció.

A Fehér Ház tagadja a leváltásról szóló híreket,

de Donald Trump több forrás szerint is elégedetlen Patel néhány korábbi húzásával:

beleértve a Charlie Kirk merénylője elleni hajtóvadászat alatti hibákat – például amikor Patel elhamarkodottan és tévesen jelentette be az X-en, hogy őrizetbe vették az elkövetőt –, és azt is, hogy Patelnek hónapokkal ezelőtt heves nézeteltérése volt Pam Bondival az Epstein-ügy kapcsán. Bongino akkoriban lemondással is fenyegetőzött.

Pénteken, amikor a hatóságok közölték, hogy valójában Kirk feltételezett gyilkosát tartóztatták le, Spencer Cox utah-i kormányzó vitte a sajtótájékoztató oroszlánrészét. Egy forrás a Foxnak arról beszélt, aggódtak amiatt, hogy "ha Kash túl sokat beszél, az elcseszheti a vádemelést."

Ilyen az, amikor hagyják a jó zsarukat, hogy végezzék a dolgukat

- jelentette ki Patel pénteken, hangsúlyozva, hogy a gyanúsított csütörtök esti letartóztatásához vezető felvételek nyilvánosságra hozataláról ő maga döntött. Kirk 22 éves feltételezett merénylőjét a hírek szerint édesapja és a család egyik barátja adta át a hatóságoknak.

A CNN szintén arról írt a hétvégén, hogy Patel fesztelen hangneme pénteken éles ellentétben állt azzal a frusztrációval és a dühvel, amely úrrá lett az FBI berkeiben az új igazgató eddigi legtöbb figyelmet kapó nyomozása kapcsán. Az ügynökség néhány munkatársa a CNN-nek azt mondta, felháborítónak tartják, hogy épp a hibázó Patel tüntette fel személyes érdemként a nyomozás legsikeresebb részeit.

Patel teljesítményét már a Kirk-gyilkosság előtt is bírálat érte: a merénylet napján indított pert három magas rangú volt FBI-tisztviselő, azzal vádolva Patelt, hogy jogtalanul bocsátotta el őket. Mint állítják, Patel az amerikai alkotmány II. cikkelyére hivatkozva olyan hatáskört gyakorolhatott, amely kizárólag az elnököt illeti meg, a jogi csatározás pedig még fejfájást okozhat a Trump-adminisztráció számára.

Patel irodája nem kívánt nyilatkozni, Trump szombaton a Fox News Digitalnak azt mondta:

Nagyon büszke vagyok az FBI-ra. Kash – és mindenki más – nagyszerű munkát végzett.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

