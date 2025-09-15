A Kirk-gyilkosság volt az utolsó csepp a pohárban? Kulcsfontosságú emberét rúghatja ki Donald Trump

A Fehér Ház nem igazán indokolta meg Bailey kinevezését, ami az FBI vezetését is megbolygatta - tudta meg a Fox két ügynökségi forrásból.
A Fehér Ház, Bondi és Blanche egyáltalán nem bíznak Kash-ben
- firtatta ezzel kapcsolatban egy másik forrás. "Pam különösen ki nem állhatja őt. Blanche sem" - tette hozzá a tisztviselő, utalva Pam Bondi igazságügyi miniszterre és helyettesére, Todd Blanche-ra. Bondi és Blanche tagadják ezt.
Egyes források szerint mégis formálódhatnak már a tervek Patel esetleges leváltására: ez esetben feltehetőleg "csak" áthelyeznék az adminisztráción belül, utódja pedig akár bailey lehetne.
A szövetségi törvények értelmében egyébként Bailey az FBI-nál töltött 90 nap után jogosulttá válna az igazgatói poszt betöltésére, ha az megüresedne, és a volt állami főügyész állítólag többet ambicionál, mint a helyettesi pozíció.
A Fehér Ház tagadja a leváltásról szóló híreket,
de Donald Trump több forrás szerint is elégedetlen Patel néhány korábbi húzásával:
beleértve a Charlie Kirk merénylője elleni hajtóvadászat alatti hibákat – például amikor Patel elhamarkodottan és tévesen jelentette be az X-en, hogy őrizetbe vették az elkövetőt –, és azt is, hogy Patelnek hónapokkal ezelőtt heves nézeteltérése volt Pam Bondival az Epstein-ügy kapcsán. Bongino akkoriban lemondással is fenyegetőzött.
Pénteken, amikor a hatóságok közölték, hogy valójában Kirk feltételezett gyilkosát tartóztatták le, Spencer Cox utah-i kormányzó vitte a sajtótájékoztató oroszlánrészét. Egy forrás a Foxnak arról beszélt, aggódtak amiatt, hogy "ha Kash túl sokat beszél, az elcseszheti a vádemelést."
Ilyen az, amikor hagyják a jó zsarukat, hogy végezzék a dolgukat
- jelentette ki Patel pénteken, hangsúlyozva, hogy a gyanúsított csütörtök esti letartóztatásához vezető felvételek nyilvánosságra hozataláról ő maga döntött. Kirk 22 éves feltételezett merénylőjét a hírek szerint édesapja és a család egyik barátja adta át a hatóságoknak.
A CNN szintén arról írt a hétvégén, hogy Patel fesztelen hangneme pénteken éles ellentétben állt azzal a frusztrációval és a dühvel, amely úrrá lett az FBI berkeiben az új igazgató eddigi legtöbb figyelmet kapó nyomozása kapcsán. Az ügynökség néhány munkatársa a CNN-nek azt mondta, felháborítónak tartják, hogy épp a hibázó Patel tüntette fel személyes érdemként a nyomozás legsikeresebb részeit.
Patel teljesítményét már a Kirk-gyilkosság előtt is bírálat érte: a merénylet napján indított pert három magas rangú volt FBI-tisztviselő, azzal vádolva Patelt, hogy jogtalanul bocsátotta el őket. Mint állítják, Patel az amerikai alkotmány II. cikkelyére hivatkozva olyan hatáskört gyakorolhatott, amely kizárólag az elnököt illeti meg, a jogi csatározás pedig még fejfájást okozhat a Trump-adminisztráció számára.
Patel irodája nem kívánt nyilatkozni, Trump szombaton a Fox News Digitalnak azt mondta:
Nagyon büszke vagyok az FBI-ra. Kash – és mindenki más – nagyszerű munkát végzett.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
