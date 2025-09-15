  • Megjelenítés
Árulkodó felvételek: nagyon úgy tűnik, nukleáris vadászbombázókat kapott Lengyelország
Globál

Portfolio
Nem egyszerű Rafale vadászbombázók érkeznek Lengyelország védelmére, hanem kifejezetten nukleáris fegyverek szállítására átalakított harci gépeket indított útnak Franciaország, sőt, egyes feltételezések szerint a nukleáris robbanófejek is már az országban tartózkodnak – számolt be róla a lengyel Defence24.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentéseit követően három Dassault Rafale vadászgép érkezett Lengyelországba. Mint kiderült, ezek a gépek nem a hagyományosan a légi elhárítással foglalkozó egységekből kerültek ki, hanem a Saint-Dizier-Robinson bázison állomásozó 4. századból származnak.

A 2/4 La Fayette század pilótái ugyanakkor

átalakított, kétüléses, nukleáris fegyverek hordozására alkalmas Rafale-okon repülnek.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy atomrakétákat is szállítottak a gépekhez (a Rafale-ok fegyvertelenül repültek). Egy A400M szállítógép ugyanakkor velük tartott, ennek rakománya nem ismert.

Még ha a 4. század Rafale-jai nem is érkeztek volna nukleáris fegyverekkel, azokat bármikor leszállíthatják, illetve, ami a legfontosabb, jelenleg Oroszország sem lehet biztos benne, hogy nem állomásoznak atomtöltetek a határától mintegy 700 kilométerre.

A Rafale nukleáris robbanófeje egy ASMP (Air-sol moyenne portée) rakétára van felszerelve. Konfigurációtól függően 100-300 kilotonna TNT-nek megfelelő robbanást képes előidézni. A rakéta hatótávolsága nem nyilvános, de az elérhető becslések 500-600 kilométerre teszik.

