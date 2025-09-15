Árulkodó felvételek: nagyon úgy tűnik, nukleáris vadászbombázókat kapott Lengyelország

Emmanuel Macron francia elnök bejelentéseit követően három Dassault Rafale vadászgép érkezett Lengyelországba. Mint kiderült, ezek a gépek nem a hagyományosan a légi elhárítással foglalkozó egységekből kerültek ki, hanem a Saint-Dizier-Robinson bázison állomásozó 4. századból származnak.

A 2/4 La Fayette század pilótái ugyanakkor

átalakított, kétüléses, nukleáris fegyverek hordozására alkalmas Rafale-okon repülnek.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy atomrakétákat is szállítottak a gépekhez (a Rafale-ok fegyvertelenül repültek). Egy A400M szállítógép ugyanakkor velük tartott, ennek rakománya nem ismert.

Réactivité.️ Puissance. Solidarité.Trois #Rafale déployés en Pologne avec le soutien de nos A400M Atlas, pour défendre l’espace aérien du flanc Est de l’Europe #EasternSentry.L’@Armee_de_lair et de l’Espace : toujours au rendez-vous. pic.twitter.com/9vtohycQgO https://twitter.com/hashtag/Rafale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Chef d'état-major armée de l'Air et de l'Espace (@CEM_AAE) September 13, 2025

Még ha a 4. század Rafale-jai nem is érkeztek volna nukleáris fegyverekkel, azokat bármikor leszállíthatják, illetve, ami a legfontosabb, jelenleg Oroszország sem lehet biztos benne, hogy nem állomásoznak atomtöltetek a határától mintegy 700 kilométerre.

A Rafale nukleáris robbanófeje egy ASMP (Air-sol moyenne portée) rakétára van felszerelve. Konfigurációtól függően 100-300 kilotonna TNT-nek megfelelő robbanást képes előidézni. A rakéta hatótávolsága nem nyilvános, de az elérhető becslések 500-600 kilométerre teszik.

