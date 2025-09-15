  • Megjelenítés
Beismerte Trump: ő is képtelen elhozni a békét Ukrajnában
Beismerte Trump: ő is képtelen elhozni a békét Ukrajnában

Donald Trump beismerte, hogy sokkal nehezebb elhozni a békét Ukrajnában, mint azt eredetileg gondolta. Az amerikai elnök szerint ennek a Vlagyimir Putyin orosz és a Volodimir Zelenszkij közötti „mérhetetlen” gyűlölet az oka – írja az Ukrajinszka Pravda.

Azt hittem, hogy ez könnyű lesz számomra, de kiderült, hogy kemény

– mondta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén.

Hozzátette, a Putyin és Zelenszkij közötti gyűlölet egyelőre áthidalhatatlannak tűnik.

Mérhetetlen az a gyűlölet, ami Zelenszkij és Putyin között van

– jelentette ki, hozzátéve, emiatt megkérdőjeleződik, hogy a Moszkva és Kijev közötti közvetlen vezetői tárgyalások hatékonyak lehetnek-e.

Arra a kérdésre, hogy ilyen tárgyalások lehetségesek-e, azt felelte:

Nem tudom. Azt hiszem, nekem kell majd beszélnem.

Hogy mikor kerülhet sor ilyen találkozóra, azzal kapcsolatban azt mondta, „viszonylag hamar”.

Azzal kapcsolatban, hogy a vezetői találkozónak háromoldalúnak kell-e lennie, azt mondta, hogy nem a formátum számít.

Lesznek megbeszélések, akár csúcstalálkozónak, akár csak összejövetelnek nevezzük, nem számít, de valószínűleg nekem is részt kell majd vennem [benne]. Annyira utálják egymást, hogy szinte nem is tudnak beszélni. Képtelenek egymással beszélni

– jelentette ki Trump.

A Reuters beszámolója szerint az amerikai elnök újabb szankciókat is belengetett Oroszország ellen, de megjegyezte, ehhez az európaiaknak is szigorítaniuk kell a szankciókon, például az orosz kőolaj vásárlása tekintetében.

Európa Oroszországtól vásárol olajat. Nem akarom, hogy olajat vegyenek. És a szankciók, amelyeket bevezetnek, nem elég kemények, és én hajlandó vagyok szankciókat bevezetni, de nekik kell szigorítaniuk a szankcióikat ahhoz mérten, amit én teszek

– fogalmazott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Julia Demaree Nikhinson

