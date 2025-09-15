Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a The Guardiannak adott interjújában elutasította azokat a vádakat, hogy a lengyel légvédelem
felkészületlen lett volna az orosz drónok behatolására.
Bár a lengyel légtérbe berepült 19 drónból csak 3-4-et sikerült lelőni, Sikorski szerint ez nem jelent kudarcot.
A drónok nem érték el célpontjaikat, csak kisebb anyagi kár keletkezett, és senki sem sérült meg. Ha ez Ukrajnában történt volna, ukrán mércével mérve 100%-os sikernek számítana
- nyilatkozta a külügyminiszter.
Sikorski véleménye szerint az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolása a Kreml fokozatos eszkalációs stratégiájának része, amellyel a NATO reakcióját tesztelik anélkül, hogy teljes körű válaszlépést kockáztatnának. Hozzátette, hogy a drónok nem hordoztak robbanóanyagot.
Érdekes módon mindegyik hatástalanított volt, ami arra utal, hogy Oroszország megpróbált minket tesztelni anélkül, hogy háborút indított volna
- jelentette ki.
A külügyminiszter szerint ha az orosz támadás emberi áldozatokkal járt volna, Lengyelország válasza "sokkal keményebb" lett volna, bár nem részletezte, milyen formában. Egy korábbi interjúja során ugyanakkor az 5. cikkely aktiválására is utalást tett.
Sikorski ebben az interjúban is megismételte azt, hogy a lengyel egységeket a legjobb ukrán szakemberek fogják kiképezni a drónok elleni védekezésre.
Az ukránoknak jobb felszerelésük van az orosz drónok kezelésére, és sokkal mélyebb, naprakészebb tapasztalatuk van az orosz hadsereggel szembeni ellenállásban.
- jelentette ki. A lengyel külügyminiszter hozzátette, hogy a kiképzés egy lengyelországi NATO kiképzőközpontban fog zajlani, amely "biztonságosabb környezetet" jelent, mint Ukrajna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Olyat csinált ma a Google, ami eddig a világon csak három cégnek sikerült
Belépett a "klubba".
Minden támadás ellenére felgyorsítja Magyarország a paksi bővítést - üzente Szijjártó Péter
Kínai együttműködésről is beszélt.
Súlyos vereséget szenvedett az ukrán hadsereg – Azonnal leváltották a parancsnokot
Fontos szektorban törtek át az oroszok.
Gyorsuló lakásár-csökkenés Kínában, jöhet az újabb beavatkozás?
Egyelőre nyoma sincs a fellendülésnek, augusztus második felében a kínai gazdaság egészében is nagyobb visszaesés volt.
Kritikus szinten az OTP - Mit érdemes most tenni?
Hetek óta esik az árfolyam.
Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?
És vajon hogy teljesítettek a biztosításközvetítők?
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.