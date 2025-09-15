  • Megjelenítés
Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról
Globál

Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról

Portfolio
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a 19 orosz drónból 3-4 lelövése teljes sikernek számít, legalábbis ukrán mércével mérve - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a The Guardiannak adott interjújában elutasította azokat a vádakat, hogy a lengyel légvédelem

felkészületlen lett volna az orosz drónok behatolására.

Bár a lengyel légtérbe berepült 19 drónból csak 3-4-et sikerült lelőni, Sikorski szerint ez nem jelent kudarcot.

A drónok nem érték el célpontjaikat, csak kisebb anyagi kár keletkezett, és senki sem sérült meg. Ha ez Ukrajnában történt volna, ukrán mércével mérve 100%-os sikernek számítana

- nyilatkozta a külügyminiszter.

Sikorski véleménye szerint az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolása a Kreml fokozatos eszkalációs stratégiájának része, amellyel a NATO reakcióját tesztelik anélkül, hogy teljes körű válaszlépést kockáztatnának. Hozzátette, hogy a drónok nem hordoztak robbanóanyagot.

Érdekes módon mindegyik hatástalanított volt, ami arra utal, hogy Oroszország megpróbált minket tesztelni anélkül, hogy háborút indított volna

- jelentette ki.

A külügyminiszter szerint ha az orosz támadás emberi áldozatokkal járt volna, Lengyelország válasza "sokkal keményebb" lett volna, bár nem részletezte, milyen formában. Egy korábbi interjúja során ugyanakkor az 5. cikkely aktiválására is utalást tett.

Sikorski ebben az interjúban is megismételte azt, hogy a lengyel egységeket a legjobb ukrán szakemberek fogják kiképezni a drónok elleni védekezésre.

Az ukránoknak jobb felszerelésük van az orosz drónok kezelésére, és sokkal mélyebb, naprakészebb tapasztalatuk van az orosz hadsereggel szembeni ellenállásban.

- jelentette ki. A lengyel külügyminiszter hozzátette, hogy a kiképzés egy lengyelországi NATO kiképzőközpontban fog zajlani, amely "biztonságosabb környezetet" jelent, mint Ukrajna.

Kapcsolódó cikkünk

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katonák
Globál
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szanuna ára, minden költsége 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility