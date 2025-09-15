Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a The Guardiannak adott interjújában elutasította azokat a vádakat, hogy a lengyel légvédelem

felkészületlen lett volna az orosz drónok behatolására.

Bár a lengyel légtérbe berepült 19 drónból csak 3-4-et sikerült lelőni, Sikorski szerint ez nem jelent kudarcot.

A drónok nem érték el célpontjaikat, csak kisebb anyagi kár keletkezett, és senki sem sérült meg. Ha ez Ukrajnában történt volna, ukrán mércével mérve 100%-os sikernek számítana

- nyilatkozta a külügyminiszter.

Sikorski véleménye szerint az orosz drónok lengyel légtérbe történő behatolása a Kreml fokozatos eszkalációs stratégiájának része, amellyel a NATO reakcióját tesztelik anélkül, hogy teljes körű válaszlépést kockáztatnának. Hozzátette, hogy a drónok nem hordoztak robbanóanyagot.

Érdekes módon mindegyik hatástalanított volt, ami arra utal, hogy Oroszország megpróbált minket tesztelni anélkül, hogy háborút indított volna

- jelentette ki.

A külügyminiszter szerint ha az orosz támadás emberi áldozatokkal járt volna, Lengyelország válasza "sokkal keményebb" lett volna, bár nem részletezte, milyen formában. Egy korábbi interjúja során ugyanakkor az 5. cikkely aktiválására is utalást tett.

Sikorski ebben az interjúban is megismételte azt, hogy a lengyel egységeket a legjobb ukrán szakemberek fogják kiképezni a drónok elleni védekezésre.

Az ukránoknak jobb felszerelésük van az orosz drónok kezelésére, és sokkal mélyebb, naprakészebb tapasztalatuk van az orosz hadsereggel szembeni ellenállásban.

- jelentette ki. A lengyel külügyminiszter hozzátette, hogy a kiképzés egy lengyelországi NATO kiképzőközpontban fog zajlani, amely "biztonságosabb környezetet" jelent, mint Ukrajna.

