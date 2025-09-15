  • Megjelenítés
Feltették a nagy kérdést Netanjahunak: lesznek még a katarihoz hasonló akciók? - Egyértelmű válasz érkezett

Sokként érte a nemzetközi közvéleményt, amikor szeptember kilencedikén izraeli vadászbombázók Katar fővárosában, Dohában hajtottak végre akciót a Hamász ott tartózkodó vezetői ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök most válaszolt arra a kérdésre, hogy kell-e számítani további hasonló támadásokra.

Az izraeli fegyveres erők, valamint hírszerzés korábban is rendszeresen hajtott végre akciókat külföldön tartózkodó terroristák ellen, a katari bombázás viszont két okból is kirívó volt: egyfelől a hivatalos álláspont szerint Jeruzsálem sem az Egyesült Államokat, sem Katart nem értesítette előre a támadásról (egyes szakértők ezt kétségbe vonják, tekintettel arra, hogy az olajmonatchia légvédelme meg sem próbálta elhárítani a támadást, szemben például a korábbi iráni rakétázással), másfelől Katar a konfliktusban semleges országnak számít, régóta közvetít a palesztin terrorszervezet és Izrael között.

Netanjahut most egy sajtótájékoztatón kérdezték arról, hogy a nemzetközi felháborodás után leállnak-e a hasonló akciókkal. A kormányfő válasza egyértelmű volt: Izrael az 1972-es müncheni olimpiai mészárlás óta hajt végre külföldön hasonló műveleteket, a '70-es évekbeli hajtóvadászat viszont szerinte nem keltett semmilyen visszhangot,

pedig ott olyan államokban akcióztak, amelyek nem bújtattak aktívan szélsőségeseket, szemben Katarral, ahol a Hamász felsővezetése évek óta nyugalomban él.

Az izraeli kormány álláspontja tehát egyértelműnek tűnik: a Hamász tagjaira a világ bármely pontján veszély leselkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

