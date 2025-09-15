Figyelmeztet a vezérkari főnök: Oroszország készül valamire a lengyel határon

A finn vezérkari főnök szerint a hadgyakorlat jelenleg feszült biztonsági helyzetben zajlik, mivel Oroszország jelenleg is háborút folytat, ezzel párhuzamosan pedig igyekszik destabilizálni Európát is. Ennek részét képezte a múlt héten az orosz drónok behatolása a lengyel légterébe.

A parancsnok kijelentette: a mostani Zapad-2025-öt nem szabad félvállról venni, mert képet ad Oroszország céljairól és erőforrásairól is. Hangsúlyozta, hogy a négy évvel ezelőtt megrendezett Zapadot is fehérorosz és orosz csapatok tartották, ugyanakkor

jól emlékszünk arra is, hogy a Zapad 21 gyakorlatot hogyan használták fel az ukrajnai háború előkészítéséhez, és a csapatok a gyakorlat után is a gyakorlóterületeken maradtak.

Jaakkola kijelentette, hogy Finnország értékelése szerint

a hadgyakorlatok váratlan fordulatokat tartogathatnak.

Azt ugyanakkor nem részletezte, mit ért ezek alatt.

Hivatalosan 13 ezer katona vesz részt az idei orosz erődemonstráción, ugyanakkor 2021-ben az ott állomásozó orosz csapattest létszáma bőven meghaladta a hivatalos számokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images