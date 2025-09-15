  • Megjelenítés
Győzelmet jelentett a legendás Azov – Moszkva már egyre kétségbeesettebb lépésekre kényszerül
Győzelmet jelentett a legendás Azov – Moszkva már egyre kétségbeesettebb lépésekre kényszerül

Többszörös túlerővel szemben visszafoglalta Pankivka települést az ukrán Azov hadtest, ennek következtében pedig újabb orosz egységek kerülhetnek harapófogóba – írja az egység saját Telegram-csatornáján.

Dobropilje térségében, a korábbi orosz áttörés helyszínén visszafoglalták Pankivka települést, valamint a környező területeket – állítja az Azov-hadtest, Ukrajna egyik legerősebb elitegysége.

A jelentésük hozzátette: az orosz fegyveres erők a terület megtartásáért, és az ék kiszélesítéséért további tartalékokat vezényelt a területre –

így most már négy gyalogsági dandár és egy tengerészgyalogos ezred néz farkasszemet az ukrán védőkkel.

Pankivka visszafoglalásának súlyos következményei lehetnek: így ugyanis nem sok választja el az orosz haderőt attól, hogy a Kucseriv Jarban bekerített egységek felmentésére küldött alakulatok maguk is a bekerítés áldozatává váljanak.

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

