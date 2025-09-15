Győzelmet jelentett a legendás Azov – Moszkva már egyre kétségbeesettebb lépésekre kényszerül

Dobropilje térségében, a korábbi orosz áttörés helyszínén visszafoglalták Pankivka települést, valamint a környező területeket – állítja az Azov-hadtest, Ukrajna egyik legerősebb elitegysége.
A jelentésük hozzátette: az orosz fegyveres erők a terület megtartásáért, és az ék kiszélesítéséért további tartalékokat vezényelt a területre –
így most már négy gyalogsági dandár és egy tengerészgyalogos ezred néz farkasszemet az ukrán védőkkel.
"The Armed Forces of Ukraine and the National Guard cleared the settlement of Pankivka and the surrounding areas in Donetsk region of Russian forces." - "Azov".At the same time, the Russian army redeployed additional reserves to the area of responsibility of the 1st Corps of… pic.twitter.com/zUntWTKmvK https://t.co/zUntWTKmvK— WarTranslated (@wartranslated) September 15, 2025
Pankivka visszafoglalásának súlyos következményei lehetnek: így ugyanis nem sok választja el az orosz haderőt attól, hogy a Kucseriv Jarban bekerített egységek felmentésére küldött alakulatok maguk is a bekerítés áldozatává váljanak.
Címlapkép forrása: Portfolio
