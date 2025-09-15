Hatalmas kár érte Oroszországot az ukrán dróntámadás után

Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, az északnyugati Kirisi városában működő üzem leállította egyik kulcsfontosságú feldolgozóegységét az elmúlt hétvégén végrehajtott ukrán dróntámadást követően, közölték iparági források hétfőn a Reuters hírügynökséggel.

Ukrajna felerősítette támadásait Oroszország energiainfrastruktúrája ellen, hogy károkat okozzon Moszkva háborús erőfeszítéseiben, miközben a két ország közötti béketárgyalások megrekedtek. Orosz tisztviselők közölték, hogy a Szurgutnyeftyegaz kirisi finomítója, a Kirisinefteorgsintez – amely Oroszország két legnagyobb finomítója közé tartozik – az egyik célpontja volt a múlt vasárnapi ukrán dróntámadásoknak. A Szurgutnyeftyegaz nem reagált a megkeresésre.

Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója elmondta, hogy három drónt semmisítettek meg a kirisi térségben, és az egyik lezuhanó roncsok által okozott tüzet eloltották. Sérülés nem történt.

Két forrás – akik az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kértek – közölte, hogy a finomító egyik egységét leállították a drónok által okozott tűz következtében.

Az egység a teljes üzem feldolgozókapacitásának csaknem 40%-át adja, amely évi mintegy 20 millió tonna nyersolaj, vagyis napi 400 ezer hordó.

A források szerint az egység egyik kemencéje, valamint további berendezések is megsérültek, és a karbantartás mintegy egy hónapot vehet igénybe.

Hozzátették, hogy a finomító akár 20%-kal is növelheti a működő egységek teljesítményét, hogy ellensúlyozza a kiesést, ami lehetővé teszi, hogy a feldolgozási volumen a névleges kapacitás mintegy 75%-án maradjon.

Iparági adatok szerint a Kirisinefteorgsintez 2024-ben 17,5 millió tonna olajat dolgozott fel, ami Oroszország teljes finomítói volumenének 6,6%-át tette ki.

