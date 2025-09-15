Jelentős veszteségeket szenvedtek az orosz erők: Zelenszkij elmondta, mi történik a fronton

Szumi megyében az orosz erők hónapok óta próbálják megvetni a lábukat.

Zelenszkij Olekszandr Szirszkij főparancsnokra hivatkozva kiemelte, hogy az orosz haderő jelentős veszteségeket szenvedett a donyecki és harkivi régiókban az 1000 kilométeres frontvonal mentén.

Jó eredményeket értünk el Szumi megye határterületein. Egységeink folytatják az előrenyomulást Ukrajna államhatára felé

– mondta Zelenszkij.

Az orosz erők a Kurszki területről történt ukrán csapatkivonás óta próbálnak létrehozni egy úgynevezett pufferzónát Szumi megyében, miközben rendszeresen lövik a nagyobb településeket, köztük Szumi városát is.

Az ukrán elnök szerint az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek Kupjanszk közelében, az északkeleti Harkiv megye területén, amely hónapok óta tartó orosz nyomás alatt áll. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán erők sikeresen visszaverik az orosz támadásokat a Dobropillja irányában, Pokrovszk közelében, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja Donyecki megyében.

Eközben a Moszkva által ellenőrzött donyecki területek orosz vezetője, Gyenyisz Pusilin közölte, hogy az orosz erők harapófogó-mozdulattal nyomulnak előre a Pokrovszk körüli falvakban.

