Kiderült: Ukrajna is finanszírozza az orosz hadsereget, Kijev azonnali lépés mellett döntött

Az A-95 tanácsadó cég korábban arról számolt be, hogy egy kulcsfontosságú ukrán olajfinomító nyári elvesztése miatt a kereskedők kénytelenek voltak importtal kompenzálni, többek között Indiából vásárolva dízelüzemanyagot.
Még az ukrán védelmi minisztérium is vásárolt indiai üzemanyagot, mivel az megfelelt a poszt-szovjet szabványoknak.
Oroszország az elmúlt időszakban drónokkal és rakétákkal támadta az ukrán olajfinomítókat és üzemanyagtároló létesítményeket.
Az Enkorr szerint az ukrán biztonsági szervek nemrégiben elrendelték, hogy minden importált indiai dízelüzemanyag-szállítmányt laboratóriumi elemzésnek kell alávetni az orosz komponensek jelenlétének ellenőrzésére.
Ukrajna augusztusban 119 ezer tonna indiai dízelüzemanyagot importált,
ami az ország teljes dízelimportjának 18%-át tette ki.
A 2022-ben kirobbant háború előtt Ukrajna főként Fehéroroszországból és Oroszországból importált dízelüzemanyagot a hazai termelés hiányának kompenzálására. 2022 óta elsősorban nyugati európai országokból szerzi be az üzemanyagot.
Kijev többször is felhívta a nemzetközi közösség figyelmét arra: ne importáljanak orosz kőolajtermékeket, hiszen Moszkva ezen bevételekre támaszkodva finanszírozza a háborús törekvéseit. Ukrajna azzal, hogy indiai dízelt vásárolt (amely nagyban támaszkodik az orosz nyersanyagra), lényegében "közvetetten" finanszírozta az orosz háborús törekvéseket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
