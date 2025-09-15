  • Megjelenítés
Kiderült: Ukrajna is finanszírozza az orosz hadsereget, Kijev azonnali lépés mellett döntött
Ukrajna október 1-től korlátozza az indiai dízelüzemanyag importját, mivel India jelentős mennyiségű nyersolajat vásárol Oroszországtól - közölte az Enkorr ukrán energetikai tanácsadó cég.

Az A-95 tanácsadó cég korábban arról számolt be, hogy egy kulcsfontosságú ukrán olajfinomító nyári elvesztése miatt a kereskedők kénytelenek voltak importtal kompenzálni, többek között Indiából vásárolva dízelüzemanyagot.

Még az ukrán védelmi minisztérium is vásárolt indiai üzemanyagot, mivel az megfelelt a poszt-szovjet szabványoknak.

Oroszország az elmúlt időszakban drónokkal és rakétákkal támadta az ukrán olajfinomítókat és üzemanyagtároló létesítményeket.

Az Enkorr szerint az ukrán biztonsági szervek nemrégiben elrendelték, hogy minden importált indiai dízelüzemanyag-szállítmányt laboratóriumi elemzésnek kell alávetni az orosz komponensek jelenlétének ellenőrzésére.

Ukrajna augusztusban 119 ezer tonna indiai dízelüzemanyagot importált,

ami az ország teljes dízelimportjának 18%-át tette ki.

A 2022-ben kirobbant háború előtt Ukrajna főként Fehéroroszországból és Oroszországból importált dízelüzemanyagot a hazai termelés hiányának kompenzálására. 2022 óta elsősorban nyugati európai országokból szerzi be az üzemanyagot.

Kijev többször is felhívta a nemzetközi közösség figyelmét arra: ne importáljanak orosz kőolajtermékeket, hiszen Moszkva ezen bevételekre támaszkodva finanszírozza a háborús törekvéseit. Ukrajna azzal, hogy indiai dízelt vásárolt (amely nagyban támaszkodik az orosz nyersanyagra), lényegében "közvetetten" finanszírozta az orosz háborús törekvéseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

