Lecsaphat az ellenzéki csoportokra Trump: "a baloldalon van a probléma"

Ha megnézzük a problémát, a probléma a baloldalon van. Nem a jobboldalon, ahogy néhányan szeretnék megosztani a jobboldalt, a probléma a baloldalon van
- nyilatkozta Trump újságíróknak. "És amikor az agitátorokat, a hazánkról rosszat beszélő söpredéket, a mindenhol zajló amerikai zászlóégetéseket nézünk, az a baloldal. Nem a jobboldal" - fejezte ki.
Amikor arról kérdezték, hogy pontosan kiket tervez kivizsgálni, azt felelte:
Majd meglátjuk. Be fogjuk jelenteni.
A republikánus párti elnök azt sugallta, hogy egyes baloldali csoportok már most is vizsgálat alatt állnak, bár nem pontosította, melyekre gondol.
Trump szombaton az NBC News-nak azt mondta,
szeretné, ha az ország gyógyulna,
de radikális baloldali őrültek egy csoportjával van dolgunk.
Vasárnap este Trump azt is bejelentette, hogy részt vesz a 31 évesen megölt Kirk egy hét múlva esedékes temetésén.
Nagyon szomorú hétvége. Egy nagyszerű embert vesztettünk el
- fogalmazott.
