Lecsaphat az ellenzéki csoportokra Trump:
Lecsaphat az ellenzéki csoportokra Trump: "a baloldalon van a probléma"

Donald Trump bejelentette, hogy vizsgálatot indíthat amerikai baloldali csoportok ellen Charlie Kirk jobboldali politikai aktivista megölését követően. Az amerikai elnök ugyanakkor konkrétumokat nem közölt a Hill szerint.

Ha megnézzük a problémát, a probléma a baloldalon van. Nem a jobboldalon, ahogy néhányan szeretnék megosztani a jobboldalt, a probléma a baloldalon van

- nyilatkozta Trump újságíróknak. "És amikor az agitátorokat, a hazánkról rosszat beszélő söpredéket, a mindenhol zajló amerikai zászlóégetéseket nézünk, az a baloldal. Nem a jobboldal" - fejezte ki.

Amikor arról kérdezték, hogy pontosan kiket tervez kivizsgálni, azt felelte:

Majd meglátjuk. Be fogjuk jelenteni.

A republikánus párti elnök azt sugallta, hogy egyes baloldali csoportok már most is vizsgálat alatt állnak, bár nem pontosította, melyekre gondol.

Trump szombaton az NBC News-nak azt mondta,

szeretné, ha az ország gyógyulna,

de radikális baloldali őrültek egy csoportjával van dolgunk.

Vasárnap este Trump azt is bejelentette, hogy részt vesz a 31 évesen megölt Kirk egy hét múlva esedékes temetésén.

Nagyon szomorú hétvége. Egy nagyszerű embert vesztettünk el

- fogalmazott.

