Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt
Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt

MTI
Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte hétfőn a londoni védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) Typhoon típusú repülőgépei a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletéhez csatlakoznak más szövetséges országok, köztük Dánia, Franciaország és Németország légierőivel együtt a NATO keleti szárnyának védelmében.

A gépek a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról szállnak majd fel, és tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítik

- áll a brit védelmi tárca hétfő esti beszámolójában.

A minisztérium felidézi, hogy a napokban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. A közlemény szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul a hétvégén a román légtérbe is belépett egy orosz drón.

Az ügy miatt hétfőn bekérették a brit külügyminisztériumba Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca szóvivője szerint tudomására hozták azt a brit álláspontot, hogy Lengyelország és a NATO légterének példátlan mértékű múlt heti megsértése - amelyet újabb behatolás követett szombaton a román légtérbe - teljesen elfogadhatatlan.

Az orosz nagykövettel közölték azt is, hogy a NATO új technológiákkal - köztük drónérzékelőkkel és drónelhárító fegyverekkel - erősíti keleti szárnyának védelmét.

Oroszországnak meg kell értenie, hogy folytatódó agressziójával csak tovább erősíti a NATO-szövetségesek egységét és eltökéltségét Ukrajna támogatására, és bármiféle újabb légtérsértés elhárítására a NATO ismét erőt fog alkalmazni - fogalmazott a londoni külügyi tárca szóvivője.

