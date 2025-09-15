Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szerint amennyiben a NATO repüléstilalmi övezetet hozna létre Ukrajnán belül, az háborút jelentene a nyugati katonai szövetség és Oroszország között.

Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, és az ukrajnai háború kitörése óta fenyegető közösségimédia-posztokkal hívja fel magára a figyelmet, a Telegramon tette közzé bejegyzését.

Egy Ukrajnán belüli repüléstilalmi zóna létrehozása a NATO részéről azt jelentené, hogy

a katonai szövetség orosz drónokat és más légi eszközöket lőhetne le az ukrán légtérben.

Egy ilyen repüléstilalmi zóna létrehozását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a háború kitörését követően nem sokkal kérte, ám a NATO ellenállt, mondván, ezzel fegyveres konfliktusba sodródhatnának Oroszországgal.

A repüléstilalmi zóna létrehozásának kérdése a múlt héten újra felmerült, amikor egyszerre 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret.

A volt orosz elnök már nem először vizionált háborút a NATO és Oroszország között.

Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, hogy „Ukrajna” felett repüléstilalmi zónát hozzanak létre és a NATO-országok számára lehetővé tegyék a drónjaink lelövését, csak egy dolgot fog jelenteni: a NATO háborúját Oroszországgal. A dolgokat a nevükön kell nevezni!

– írta Medvegyev.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images