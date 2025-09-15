  • Megjelenítés
Megelégelte Putyin, ami az orosz hadseregben folyik: azonnali büntetésről döntött
Megelégelte Putyin, ami az orosz hadseregben folyik: azonnali büntetésről döntött

Mától fogva szigorúbb szankciókkal sújtják azokat az orosz katonákat, akik börtönből kerültek a frontra és dezertálnak katonai műveletek közben – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

Oroszország 2022 őszén kezdett el tömegesen toborozni az ország börtöneiből, eleinte ezek a katonák a Wagner csoport kötelékébe kerültek, később pedig hivatalos megbízást kaptak az orosz védelmi minisztériumtól.

Ma emelkedett törvényi erőre egy új rendelkezés, melynek lényege, hogy

azok a börtönviselt katonák, akik dezertálnak ukrajnai szolgálatuk során 7-12 éves börtönbüntetést fognak kapni.

Ez a korábban kiszabott büntetésre jön még rá ráadásként – a börtönből szabadult orosz katonák szolgálati idejük végén alapvetően amnesztiát kapnak. Ha viszont dezertálnak (és ismét elfogják őket), le kell tölteniük a korábban kiszabott büntetést és mellé még 7-12 évet.

A dezertálásért alapvetően „csak” 5 év börtön jár az orosz haderőben.

